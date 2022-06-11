WTA11 июня 2022, 19:37 | Обновлено 11 июня 2022, 23:03
937
4
Бирмингем. Ястремская узнала соперницу в основной сетке
Украинки сыграют в основной сетке турнира
11 июня 2022, 19:37 | Обновлено 11 июня 2022, 23:03
937
4
Даяна Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке травяного турнира в Бирмингеме WTA250.
Ястремская в первом круге сыграет против Магды Линетт из Польши.
А Леся Цуренко, которой удалось выйти в финал квалификации, будет соперничать с Фернандой Контрерас из Мексики.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 10 июня 2022, 23:12 0
Украинская теннисистка направила все силы на благотворительный фонд
Футбол | 11 июня 2022, 20:30 2
Хоакин Капаррос оценил поражение в матче Лиги наций
Футбол | 10.06.2022, 22:43
Футбол | 11.06.2022, 09:58
Футбол | 11.06.2022, 17:58
Новини партнерів
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Только Цуренко еще не преодолела квалификацию, она будет играть в финале квала.
Показать Скрыть 1 ответ
Какой бы огненный матч был бы против Остапенко, но Даяна конечно же проиграет Линетт.....
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.06.2022, 11:08 2
10.06.2022, 22:22
10.06.2022, 17:42 3
09.06.2022, 21:35 7
10.06.2022, 21:46 4
09.06.2022, 17:45 9
09.06.2022, 23:47 1
10.06.2022, 10:06 51