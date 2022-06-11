Бирмингем. Ястремская узнала соперницу в основной сетке

Даяна Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке травяного турнира в Бирмингеме WTA250.

Ястремская в первом круге сыграет против Магды Линетт из Польши.

А Леся Цуренко, которой удалось выйти в финал квалификации, будет соперничать с Фернандой Контрерас из Мексики.