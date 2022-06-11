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  4. Бирмингем. Ястремская узнала соперницу в основной сетке
WTA
11 июня 2022, 19:37 | Обновлено 11 июня 2022, 23:03
937
4

Бирмингем. Ястремская узнала соперницу в основной сетке

Украинки сыграют в основной сетке турнира

11 июня 2022, 19:37 | Обновлено 11 июня 2022, 23:03
937
4
Бирмингем. Ястремская узнала соперницу в основной сетке
Getty Images/Global Images Ukraine

Даяна Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке травяного турнира в Бирмингеме WTA250.

Ястремская в первом круге сыграет против Магды Линетт из Польши.

А Леся Цуренко, которой удалось выйти в финал квалификации, будет соперничать с Фернандой Контрерас из Мексики.

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WTA Бирмингем Леся Цуренко Даяна Ястремская Магда Линетт Фернанда Контрерас
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Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 4
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Santk86
Только Цуренко еще не преодолела квалификацию, она будет играть в финале квала.
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Spectra
Какой бы огненный матч был бы против Остапенко, но Даяна конечно же проиграет Линетт.....
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