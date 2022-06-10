Бех-Романчук выиграла золото, Украина U-21 сыграла вничью с Францией

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 июня.

1. Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией. Команда Руслана Ротаня уже точно сыграет в стыковых матчах за выход на Евро-2023.

2. Бриллиантовая лига. Бех-Романчук завоевала золото, у Рыжиковой серебро. Успехи в прыжках в длину и беге с барьерами.

3. Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию. Испания и Португалия одержали важные победы в Лиге A.

4. Зинченко готов уйти из Ман Сити. Но хочет играть в полузащите. Сменит ли украинец команду этим летом?

5. Вместо Максимова. Скрипник официально возглавил полтавскую Ворсклу. Новый тренер должен приступить к работе с 1 июля.

6. Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира 2022. Официально ФИФА объявит об этом 10 июня.

7. Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт. При этом сам хавбек рассматривает возможность ухода.

8. Мотор следующий сезон может провести в немецкой Бундеслиге. Чемпион Украины будет выступать в Германии.

9. Хертогенбос. Калинина уступила обидчице Ястремской. Ангелина не смогла добыть еще одну победу на траве.

10. Барселона разработала формулу трансфера Додо из Шахтера. Каталонцы хотят взять фулбека в аренду с опцией выкупа.