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  4. Хертогенбос. Калинина уступила обидчице Ястремской
WTA
09 июня 2022, 20:53 | Обновлено 09 июня 2022, 21:05
1081
4

Хертогенбос. Калинина уступила обидчице Ястремской

Ангелина не смогла добыть еще одну победу на траве

09 июня 2022, 20:53 | Обновлено 09 июня 2022, 21:05
1081
4
Хертогенбос. Калинина уступила обидчице Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
 
Во втором круге основы украинка проиграла Екатерине Александровой (№30 WTA). 

Хертогенбос. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Екатерина Александрова – 4:6, 2:6

Ранее Александрова выбила из турнира Даяну Ястремскую.

Это была третья встреча теннисисток, Ангелина пока не выигрывала.

В следующем раунде Александрова сыграет против Кэти Макнелли (№229 WTA).

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Источник Sport.ua
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captain2009
руку тиснути орчині після гри явно не треба було. 
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+4
Александр Ад
погано грала і на подачі і на прийомі
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+2
Володимир Коваленко
Дивовижно погано !!!
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+2
aleks8-48
Тяжела шапка первой ракетки Украины. Элина,скорей уже рожай и забирай обатно корону у этой флегматички.
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-2
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