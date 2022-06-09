WTA09 июня 2022, 20:53 | Обновлено 09 июня 2022, 21:05
1081
4
Хертогенбос. Калинина уступила обидчице Ястремской
Ангелина не смогла добыть еще одну победу на траве
09 июня 2022, 20:53 | Обновлено 09 июня 2022, 21:05
1081
4
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
Во втором круге основы украинка проиграла Екатерине Александровой (№30 WTA).
Хертогенбос. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Екатерина Александрова – 4:6, 2:6
Ранее Александрова выбила из турнира Даяну Ястремскую.
Это была третья встреча теннисисток, Ангелина пока не выигрывала.
В следующем раунде Александрова сыграет против Кэти Макнелли (№229 WTA).
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Комментарии 4
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руку тиснути орчині після гри явно не треба було.
погано грала і на подачі і на прийомі
Дивовижно погано !!!
Тяжела шапка первой ракетки Украины. Элина,скорей уже рожай и забирай обатно корону у этой флегматички.
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