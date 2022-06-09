Хертогенбос. Калинина уступила обидчице Ястремской

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.



Во втором круге основы украинка проиграла Екатерине Александровой (№30 WTA).

Хертогенбос. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Екатерина Александрова – 4:6, 2:6

Ранее Александрова выбила из турнира Даяну Ястремскую.

Это была третья встреча теннисисток, Ангелина пока не выигрывала.

В следующем раунде Александрова сыграет против Кэти Макнелли (№229 WTA).