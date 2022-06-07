WTA07 июня 2022, 16:50 | Обновлено 07 июня 2022, 16:56
221
9
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
Даяна выиграла первую партию, но в итоге победить не получилось
07 июня 2022, 16:50 | Обновлено 07 июня 2022, 16:56
221
9
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№80 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
В первом круге основы украинка уступила Екатерине Александровой (№30 WTA).
Хертогенбос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова – 6:2, 6:7(1), 2:6
Это был пятый матч теннисисток, украинка ведет 3:2.
В следующем раунде Александрова сыграет против Ангелины Калининой (№35 WTA) или Оливии Гадецки из Австралии (№166 WTA).
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Комментарии 9
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Безхарактерна лузерка. Нахера виходила? Цій вмираючій кацапській амебі на траві треба було захотіти програти. Стидоба, срамота і повний фу
Показать Скрыть 1 ответ
Могу сказать только 2 слова "ну нафиг". Теперь надеятся на Калинину, вдруг заиграет на траве.
Таке враження, що грала після глибокого бодуна. Час спливає, але розуму не добавляє
вдалося подівитися тількі 3 сет.Подача просто жах,прийом теж.Помилка на помилці.Час їде гра не змінюется результату роботи на помилкамі ніякого
єдиний респект за 2 сет, майже закамбечила, просто на 3 сет їй вічно не вистачає сил
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Позорище! Но хоть не снялась, как истеричка Костюк против кацапок
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