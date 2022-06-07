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  4. Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
WTA
07 июня 2022, 16:50 | Обновлено 07 июня 2022, 16:56
221
9

Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой

Даяна выиграла первую партию, но в итоге победить не получилось

07 июня 2022, 16:50 | Обновлено 07 июня 2022, 16:56
221
9
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№80 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
 
В первом круге основы украинка уступила Екатерине Александровой (№30 WTA). 

Хертогенбос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова – 6:2, 6:7(1), 2:6

Это был пятый матч теннисисток, украинка ведет 3:2.

В следующем раунде Александрова сыграет против Ангелины Калининой (№35 WTA) или Оливии Гадецки из Австралии (№166 WTA).

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Даяна Ястремская Екатерина Александрова WTA Хертогенбос
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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Valerie
Безхарактерна лузерка. Нахера виходила? Цій вмираючій кацапській амебі на траві треба було захотіти програти. Стидоба,  срамота і повний фу
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Spectra
Могу сказать только 2 слова "ну нафиг". Теперь надеятся на Калинину, вдруг заиграет на траве.
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+2
Александр Науменко
Таке враження, що грала після глибокого бодуна. Час спливає, але розуму не добавляє
Ответить
+1
Александр Ад
вдалося подівитися тількі 3 сет.Подача просто жах,прийом теж.Помилка на помилці.Час їде гра не змінюется результату роботи на помилкамі ніякого
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+1
Andrey_1992
єдиний респект за 2 сет, майже закамбечила, просто на 3 сет їй вічно не вистачає сил
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Олександр Радченко
Позорище! Но хоть не снялась, как истеричка Костюк против кацапок 
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0
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