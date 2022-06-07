Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№80 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.



В первом круге основы украинка уступила Екатерине Александровой (№30 WTA).

Хертогенбос. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова – 6:2, 6:7(1), 2:6

Это был пятый матч теннисисток, украинка ведет 3:2.

В следующем раунде Александрова сыграет против Ангелины Калининой (№35 WTA) или Оливии Гадецки из Австралии (№166 WTA).