Вместо Максимова. Скрипник официально возглавил полтавскую Ворсклу

Известный украинский тренер Виктор Скрипник и полтавская «Ворскла» согласовали последние детали будущего трудового соглашения.

Подробности контракта 52-летнего специалиста пока не раскрываются, но известно, что он должен приступить к работе с 1 июля.

Отметим, что Скрипник последние три года работал с луганской «Зарей». Также он известен по работе с бременским «Вердером».

Ранее «Ворсклу» тренировал Юрий Максимов.