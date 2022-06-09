Украина. Премьер лига09 июня 2022, 20:59 | Обновлено 09 июня 2022, 21:15
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Вместо Максимова. Скрипник официально возглавил полтавскую Ворсклу
Новый тренер должен приступить к работе с 1 июля
09 июня 2022, 20:59 | Обновлено 09 июня 2022, 21:15
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Известный украинский тренер Виктор Скрипник и полтавская «Ворскла» согласовали последние детали будущего трудового соглашения.
Подробности контракта 52-летнего специалиста пока не раскрываются, но известно, что он должен приступить к работе с 1 июля.
Отметим, что Скрипник последние три года работал с луганской «Зарей». Также он известен по работе с бременским «Вердером».
Ранее «Ворсклу» тренировал Юрий Максимов.
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