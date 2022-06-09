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  4. Вместо Максимова. Скрипник официально возглавил полтавскую Ворсклу
Украина. Премьер лига
09 июня 2022, 20:59 | Обновлено 09 июня 2022, 21:15
355
1

Вместо Максимова. Скрипник официально возглавил полтавскую Ворсклу

Новый тренер должен приступить к работе с 1 июля

09 июня 2022, 20:59 | Обновлено 09 июня 2022, 21:15
355
1
Вместо Максимова. Скрипник официально возглавил полтавскую Ворсклу
УНИАН. Виктор Скрипник

Известный украинский тренер Виктор Скрипник и полтавская «Ворскла» согласовали последние детали будущего трудового соглашения.

Подробности контракта 52-летнего специалиста пока не раскрываются, но известно, что он должен приступить к работе с 1 июля.

Отметим, что Скрипник последние три года работал с луганской «Зарей». Также он известен по работе с бременским «Вердером».

Ранее «Ворсклу» тренировал Юрий Максимов.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава назначение тренера Заря Луганск Юрий Максимов
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Источник ФК Ворскла
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Михайло Кудієнко
Йому зелено-білий пасує)))
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