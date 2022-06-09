Зинченко готов уйти из Ман Сити. Но хочет играть в полузащите

По информации британских СМИ, Александр Зинченко полностью доволен своей карьерой в «Манчестер Сити», но все еще видит себя в полузащите.

Наставник команды Хосеп Гвардиола использует украинца слева в обороне, тогда как Зинченко хочет выступать в центре поля.

Если в потенциальной новой команде ему гарантируют игру в полузащите, то Александр готов рассмотреть такую возможность.

Ранее сообщалось, что игрока хочет пригласить «Арсенал», а также ряд итальянских клубов.

В минувшем сезоне Зинченко провел 28 матчей.