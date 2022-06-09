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  4. Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Евро
УКРАИНА U21
09.06.2022, FT 3 : 3
Франция U21
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09 июня 2022, 21:35 | Обновлено 09 июня 2022, 21:41
1590
1

Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией

Команда Руслана Ротаня уже точно сыграет в стыковых матчах за выход на Евро-2023

09 июня 2022, 21:35 | Обновлено 09 июня 2022, 21:41
1590
1
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
УАФ

Отчет о матче ожидайте позже.

Квалификация Евро-2023 U-21.

Украина U-21 – Франция U-21 – 3:3

Ванат (7), Бадьяшиль (44, автогол), Бондаренко (49) – Аблен (3), Тюрам (10), Гуйри (25)

Вьюнник (36), Бондаренко (52), Ванат (54) – Бадьяшиль (43), Тюрам (55)

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Боль, Таловеров, Сыч, Бондаренко (Желизко, 83), Михайленко (Кухаревич, 83), Крыськив (Хлань, 67), Судаков, Ванат (Супряга, 68), Вьюнник (Брагару, 76).

Франция U-21: Меслье, Трюффер, Бадьяшиль, Люкеба, Калюлю, Гуйри (Диоп, 81), Тюрам, Шотар (Какере, 63), Коне (Камавинга, 57), Шо (Нгуму, 63), Аблен (Калимуэндо-Мюинга, 57).

Арбитр: Василис Фотиас (Греция)

Стадион «Эсеньюрт Неджми Кадиоглу» (Стамбул, Турция)

УКРАИНА U-21 - ФРАНЦИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Ігор Гомончук
Молодці, непогано грали.
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