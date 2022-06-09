Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Команда Руслана Ротаня уже точно сыграет в стыковых матчах за выход на Евро-2023
Отчет о матче ожидайте позже.
Квалификация Евро-2023 U-21.
Украина U-21 – Франция U-21 – 3:3
Ванат (7), Бадьяшиль (44, автогол), Бондаренко (49) – Аблен (3), Тюрам (10), Гуйри (25)
Вьюнник (36), Бондаренко (52), Ванат (54) – Бадьяшиль (43), Тюрам (55)
Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Боль, Таловеров, Сыч, Бондаренко (Желизко, 83), Михайленко (Кухаревич, 83), Крыськив (Хлань, 67), Судаков, Ванат (Супряга, 68), Вьюнник (Брагару, 76).
Франция U-21: Меслье, Трюффер, Бадьяшиль, Люкеба, Калюлю, Гуйри (Диоп, 81), Тюрам, Шотар (Какере, 63), Коне (Камавинга, 57), Шо (Нгуму, 63), Аблен (Калимуэндо-Мюинга, 57).
Арбитр: Василис Фотиас (Греция)
Стадион «Эсеньюрт Неджми Кадиоглу» (Стамбул, Турция)
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