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  4. Руслан РОТАНЬ: «На равных играли с игроками уровня Лиги чемпионов»
Молодежные турниры
10 июня 2022, 10:35 |
401
0

Руслан РОТАНЬ: «На равных играли с игроками уровня Лиги чемпионов»

Тренер украинской молодежки прокомментировал ничью с Францией

10 июня 2022, 10:35 |
401
0
Руслан РОТАНЬ: «На равных играли с игроками уровня Лиги чемпионов»
УАФ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал ничью с командой Франции (3:3) в рамках отборочного турнира Евро-2023.

— Результатом, конечно, не доволен. Вы бы видели глаза футболистов после игры. Команда отдала все силы. Мы очень хотели победить. В той ситуации, в которую сейчас попал наш футбол, мои подопечные, я думаю, продемонстрировали содержательный футбол и проявили характер.

На сборах мы не перегружали ребят, основное внимание уделялось спринтам и тактике, отсюда результат этой работы.

— Удивили ли вас французы и что вам не удалось реализовать в прошлой игре?
— По всем статистическим данным, Франция — команда номер один в Европе среди молодежных сборных. Но я рад своим подопечным, которые в противостоянии с игроками уровня Лиги чемпионов действовали на равных, а иногда и превосходили соперника. В раздевалке я попросил своих ребят не опускать планку и дальше.

— После матча в раздевалку сборной Украины заходили представители сборной Франции. Что они говорили?
— Они выразили поддержку всей Украине, заверили, что Франция переживает вместе с нами и подарили футболки своей сборной.

— Впереди завершающий матч с Арменией. Шансы стать лучшей второй сборной в отборочном турнире упущены. Как вы будете настраивать команду на эту игру?
— Опять же сейчас главное внимание будет уделено восстановлению, однозначно, будет ротация. А в том, что ребята профессионалы отдадут все силы для победы, я не сомневаюсь. Команда стремится закрыть отборочный цикл содержательной игрой и максимальным результатом.

— Поединок в Армении будет как мостик в плей-офф отбора?
— Совершенно верно. Как я уже сказал, будет ротация, посмотрим по делу ближайший резерв…

После этого матча сборная Украины окончательно займет второе место в своей группе и сразится за выход на Евро-2023 в плей-офф. В последнем матче группы украинцы 12 июня сыграют с Арменией.

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Источник Комитет арбитров УАФ
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