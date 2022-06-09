Украина U-21 - Франция U-21 - 3:3. Яркая битва в отборе. Обзор матча

В матче отбора к Евро-2023 сборная Украины U-21 сыграла вничью 3:3 против молодежной сборной Франции. Голы в составе нашей команды забивали Ванат и Бондаренко, а один мяч соперник забил в свои ворота.

Украина U-21 финиширует в группе на 2-м месте и будет играть стыковые матчи.