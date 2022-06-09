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  4. Украина U-21 - Франция U-21 - 3:3. Яркая битва в отборе. Обзор матча
Евро
УКРАИНА U21
09.06.2022, FT 3 : 3
Франция U21
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09 июня 2022, 22:52 |
999
1

Украина U-21 - Франция U-21 - 3:3. Яркая битва в отборе. Обзор матча

Команды выдали напряженный поединок

09 июня 2022, 22:52 |
999
1
Украина U-21 - Франция U-21 - 3:3. Яркая битва в отборе. Обзор матча
uaf.ua

В матче отбора к Евро-2023 сборная Украины U-21 сыграла вничью 3:3 против молодежной сборной Франции. Голы в составе нашей команды забивали Ванат и Бондаренко, а один мяч соперник забил в свои ворота.

Украина U-21 финиширует в группе на 2-м месте и будет играть стыковые матчи.

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (УКРАИНА U21).
44’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Бенуа Бадьяшиль (Франция U21).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Франция U21).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кефрен Тюрам-Юльен (Франция U21).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА U21).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Маттис Аблин (Франция U21).
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Источник Sport.ua
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