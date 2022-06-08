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Евро
УКРАИНА U21
09.06.2022 19:45 - : -
Франция U21
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08 июня 2022, 16:50 | Обновлено 08 июня 2022, 16:51
688
0

Украина U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

Команда Руслана Ротаня постарается взять реванш за унизительное поражение в первом круге

08 июня 2022, 16:50 | Обновлено 08 июня 2022, 16:51
688
0
Украина U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 июня, в Стамбуле на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу» состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 20:45.

Украина U-21

 

Из-за российско-украинской войны команда Руслана Ротаня вынуждена проводить второй подряд домашний поединок в Турции. Впрочем, на прошлой неделе это не помешало украинцам разгромить команду Северной Македонии со счетом 4:0. Украинская молодежка досрочно гарантировала себе второе место и выход в плей-офф квалификации, набрав за 8 сыгранных матчей 19 очков.

Есть теоретические шансы у нашей сборной обойти Францию и выйти на первое место, которое позволит получить прямую путевку на чемпионат Европы. Но поскольку в первом круге подопечные Ротаня на выезде проиграли французам 0:5, теперь нужно не просто брать реванш, а забивать минимум 6 мячей. Расклад, к сожалению, фантастический, так что нужно настраиваться на стыковые матчи. К тому же, впереди еще выездной поединок с Арменией, где также нужно побеждать.

Франция U-21

 

Французы сполна оправдали ярлык фаворитов группы Н, именно им пророчили первое место и выход на Евро-2023 напрямую. Однако во втором туре они потеряли очки там, где сделать это, казалось бы, было практически невозможно.

Команда Сильвена Риполля встречалась с Фарерскими островами и вела в счете. Однако грубая ошибка голкипера «Лидса» Иллана Мелье позволила аутсайдеру отыграться и впоследствии завершить матч вничью. Французы нанесли 30 ударов, а их соперники – только 1, зато результативный. Впрочем, та осечка оказалась единственной, остальные 8 поединков французы выиграли и набрали в сумме 25 баллов.

Единственный раз чемпионом Европы сборная Франции U-21 становилась еще в 1988-м, поэтому очевидно, что «Маленькие синие» в следующем году намерены повторить успех 35-летней давности.

Ориентировочные составы

Украина U-21: Трубин – Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко, Михайленко, Бондаренко, Крыськив, Вьюнник, Судаков, Ванат.

Франция U-21: Мелье – Густо, Фофана, Бадиашиле, Мерлин, Камавинга, Какере, Нгуму, ле Фи, Диоп, Калимуэндо-Мюинга.

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9 июня, четверг

Украина U-21 – Франция U-21
Стамбул. Стадион «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу». 20:45
УКРАИНА U-21 — ФРАНЦИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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