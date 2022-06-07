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  4. Украина U-21 – Франция U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
УКРАИНА U21
09.06.2022 19:45 - : -
Франция U21
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Лига наций
07 июня 2022, 06:47 | Обновлено 07 июня 2022, 06:58
274
0

Украина U-21 – Франция U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июня в 19:45 видеотрансляцию матча отбора Евро-2023 U-21

07 июня 2022, 06:47 | Обновлено 07 июня 2022, 06:58
274
0
Украина U-21 – Франция U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

В четверг, 9 июня, состоится матч квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Франции. Команды будут играть в Стамбуле на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

  • Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка

Математически команде Руслана Ротаня надо выиграть личную встречу во Франции (9 июня), причем с разницей в 6 мячей или больше. А затем одолеть Армению (12 июня). При равенстве очков во Франции будет преимущество над Украиной за счет личной встречи (5:0). Но выиграть у французов с разницей в 6 мячей – что-то из разряда невероятного. Поэтому команде Ротаня явно придется играть в плей-офф.

Первое место дает пропуск в финальный раунд. Команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф (кроме лучшей из них, которая квалифицируется сразу). Шансов стать лучшей второй командой у сине-желтых тоже мало, так как в одной из групп Швейцария и Нидерланды идут дружно на очень высоких показателях очков для рейтинга вторых команд.

Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H

Оставшиеся матчи

  • 07.06.2022. Фарерские острова U21 – Сербия U21
  • 09.06.2022. Украина U21 – Франция U21
  • 12.06.2022. Армения U21 – Украина U21

Украина U-21 – Франция U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 1. Трансляция доступна и на YouTube УАФ.

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Источник Sport.ua
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