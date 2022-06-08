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Молодежные турниры
08 июня 2022, 19:02 | Обновлено 08 июня 2022, 19:04
525
0

Украина U-21 – Франция U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы

08 июня 2022, 19:02 | Обновлено 08 июня 2022, 19:04
525
0
Украина U-21 – Франция U-21. Текстовая трансляция матча
УАФ

В четверг, 9-го июня, в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Украины U-21 встретится с командой Франции. Матч пройдет в Стамбуле (Турция) на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Команда Руслана Ротаня занимает второе место группы Н и, скорее всего, будет бороться за путевку на Евро-2023 в стыковых матчах. Для того, чтобы опередить Францию, «сине-желтым» нужно обыграть «трехцветных» с разницей в шесть мячей. Стать лучшей командой в отборе, занявшей второе место, у сборной Украины шансы также невелики. В предыдущем поединке квалификации наша молодежка разгромила Северную Македонию со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Франция U-21, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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