В четверг, 9-го июня, в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Украины U-21 встретится с командой Франции. Матч пройдет в Стамбуле (Турция) на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Команда Руслана Ротаня занимает второе место группы Н и, скорее всего, будет бороться за путевку на Евро-2023 в стыковых матчах. Для того, чтобы опередить Францию, «сине-желтым» нужно обыграть «трехцветных» с разницей в шесть мячей. Стать лучшей командой в отборе, занявшей второе место, у сборной Украины шансы также невелики. В предыдущем поединке квалификации наша молодежка разгромила Северную Македонию со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Франция U-21, за которой можно следить здесь.