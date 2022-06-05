Пробуем догнать Францию. Украина U-21 разгромила Северную Македонию
Подопечные Ротаня взяли реванш за ничью в первом матче
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Отборр на молодежний Евро-2023. Группа Н.
Украина U-21 - Северная Македония U-21 - 4:0.
Вьюнник, 68, Судаков, 70, Ванат, 85, 90+4.
Украина U-21: Нещерет - Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко - Крыськив (Желизко, 79), Михайленко (Ванат, 65), Бондаренко, Судаков (Билошевский, 86) - Вьюнник (Брагару, 86), Супряга (Хлань, 79).
Северная Македония U-21: Денковски - Хайдари, Младеновски, Манев, Шейи (Крстевськи, 60) - Эмини (Николов, 74), Златков (Стойчевски, 84), Тодоровски - Станковски (Элези, 74), Илиевскі (Абази, 60), Тасевски.
Арбитр: Георгий Кикачейшвили (Грузіи).
Стадион: «Есеньюрт Неджми Кадыоглу» (Стамбул, Турция).
УКРАИНА U-21 – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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