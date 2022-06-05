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  4. Пробуем догнать Францию. Украина U-21 разгромила Северную Македонию
Евро
УКРАИНА U21
05.06.2022, FT 4 : 0
Северная Македония U21
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05 июня 2022, 22:37 | Обновлено 05 июня 2022, 22:44
2024
1

Пробуем догнать Францию. Украина U-21 разгромила Северную Македонию

Подопечные Ротаня взяли реванш за ничью в первом матче

05 июня 2022, 22:37 | Обновлено 05 июня 2022, 22:44
2024
1
Пробуем догнать Францию. Украина U-21 разгромила Северную Македонию
Инстаграм УАФ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Отборр на молодежний Евро-2023. Группа Н.

Украина U-21 - Северная Македония U-21 - 4:0.

 Вьюнник, 68, Судаков, 70, Ванат, 85, 90+4.

Украина U-21: Нещерет - Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко - Крыськив (Желизко, 79), Михайленко (Ванат, 65), Бондаренко, Судаков (Билошевский, 86) - Вьюнник (Брагару, 86), Супряга (Хлань, 79).

Северная Македония U-21: Денковски -  Хайдари, Младеновски, Манев, Шейи (Крстевськи, 60) - Эмини (Николов, 74), Златков (Стойчевски, 84), Тодоровски - Станковски (Элези, 74), Илиевскі (Абази, 60), Тасевски.

Арбитр: Георгий Кикачейшвили (Грузіи).

Стадион: «Есеньюрт Неджми Кадыоглу» (Стамбул, Турция).

УКРАИНА U-21 – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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