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  4. Украина U-21 – Северная Македония U-21. Прогноз на матч отбора к Евро-2023
Евро
УКРАИНА U21
05.06.2022 20:45 - : -
Северная Македония U21
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04 июня 2022, 12:26 | Обновлено 04 июня 2022, 13:25
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Украина U-21 – Северная Македония U-21. Прогноз на матч отбора к Евро-2023

Команда Руслана Ротаня уже гарантировала себе выход в плей-офф квалификации

04 июня 2022, 12:26 | Обновлено 04 июня 2022, 13:25
199
0
Украина U-21 – Северная Македония U-21. Прогноз на матч отбора к Евро-2023
ffm.mk

В воскресенье, 5 июня, в турецком Стамбуле на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу» состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Северной Македонии. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Украина U-21

 

После провального отбора к чемпионату Европы 2021 года, где подопечные Руслана Ротаня проиграли везде где было можно и нельзя, абсолютное большинство болельщиков дружно отправляли главного тренера в отставку. Однако руководство Украинской ассоциации футбола предоставило молодому специалисту второй шанс. И в нынешней квалификации украинская молодежка выступает значительно успешнее.

За семь сыгранных поединков украинцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф отбора, набрав 16 баллов и занимая второе место в своей группе. Отставание от Франции, которая единолично лидирует, составляет шесть баллов, но у команды Ротаня есть игра в запасе, а также впереди личная встреча с безоговорочным фаворитом. На этой неделе сборная Украины U-21 разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:0.

Северная Македония U-21

 

«Красные львы» за девять поединков набрали скромные 9 очков и занимают предпоследнее место в группе, опережая на шесть баллов Армению, которую обыграли со счетом 3:1 в своем первом матче в нынешнем году. Поскольку шансов впервые в истории выйти в финальную часть чемпионата Европы у Северной Македонии не осталось даже теоретических, то игра с Украиной, которая для македонцев станет последней в этом отборе, не имеет турнирного значения.

Впрочем, это не значит, что команда Бобана Бабунського будет мальчиками для битья. Именно Северная Македония смогла отобрать очки у Украины в первом круге, сыграв вничью со счетом 1:1. Это была единственная осечка подопечных Ротаня в нынешней квалификации, если не учитывать встречу с Францией, где украинская команда была совершенно по делу разгромлена. Поэтому предстоящий поединок, скорее всего, будет сильно отличаться от игры с Фарерами. Как минимум ожидается разница в плане итогового счета.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Украина U-21 в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.44 по линии Parimatch.

Ориентировочный состав Украины U-21: Нещерет – Вивчаренко, Таловеров, Боль, Драмбаев, Батагов, Михайленко, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Вьюнник.

Parimatch  
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5 июня, воскресенье

Украина U-21 – Северная Македония U-21
Стамбул. Стадион «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу». 20:45
УКРАИНА U-21 — СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Георгий Кикачейшвили (Грузия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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