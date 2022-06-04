В воскресенье, 5 июня, состоится поединок отбора на чемпионат Европы 2023 по футболу, в котором будут играть молодежные сборные Украины и Северной Македонии. Игра пройдет в Стамбуле (Турция) на поле стадиона «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу», начало – в 20:45.

Чуть меньше, чем за два часа до начала этого матча, свой поединок за право сыграть на чемпионате мира в Катаре начнет национальная сборная Украины. Будем надеяться, что нашу игру будем смотреть на фоне радости из-за победы нашей главной команды, а подопечные Ротаня только закрепят наше праздничное настроение. Молодежной сборной легче - второе место уже гарантировано в матче с Фарерскими островами (4:0), остается попытаться занять первое (что маловероятно) и отомстить за неожиданную потерю очков в первом матче между соперниками. Тогда игра окончилась со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Северная Македония U-21, за ходом которой можно следить здесь.