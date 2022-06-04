5 июня состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Северной Македонии.

Команды будут играть в турецком Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H

Оставшиеся матчи

05.06.2022. Украина U21 – Северная Македония U21

06.06.2022. Армения U21 – Франция U21

07.06.2022. Фарерские острова U21 – Сербия U21

09.06.2022. Украина U21 – Франция U21

12.06.2022. Армения U21 – Украина U21

Украина U-21 – Северная Македония U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция