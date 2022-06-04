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  4. Украина U-21 – Северная Македония U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
УКРАИНА U21
05.06.2022 20:45 - : -
Северная Македония U21
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Молодежные турниры
04 июня 2022, 04:50 | Обновлено 04 июня 2022, 05:21
183
0

Украина U-21 – Северная Македония U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июня в 20:45 видеотрансляцию матча отбора Евро-2023 U-21

04 июня 2022, 04:50 | Обновлено 04 июня 2022, 05:21
183
0
Украина U-21 – Северная Македония U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

5 июня состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Северной Македонии.

Команды будут играть в турецком Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H

 

Оставшиеся матчи

  • 05.06.2022. Украина U21 – Северная Македония U21
  • 06.06.2022. Армения U21 – Франция U21
  • 07.06.2022. Фарерские острова U21 – Сербия U21
  • 09.06.2022. Украина U21 – Франция U21
  • 12.06.2022. Армения U21 – Украина U21

Украина U-21 – Северная Македония U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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