Евро
05.06.2022 20:45 - : -
Молодежные турниры04 июня 2022, 04:50 | Обновлено 04 июня 2022, 05:21
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Украина U-21 – Северная Македония U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июня в 20:45 видеотрансляцию матча отбора Евро-2023 U-21
04 июня 2022, 04:50 | Обновлено 04 июня 2022, 05:21
183
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5 июня состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Северной Македонии.
Команды будут играть в турецком Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.
Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H
Оставшиеся матчи
- 05.06.2022. Украина U21 – Северная Македония U21
- 06.06.2022. Армения U21 – Франция U21
- 07.06.2022. Фарерские острова U21 – Сербия U21
- 09.06.2022. Украина U21 – Франция U21
- 12.06.2022. Армения U21 – Украина U21
Украина U-21 – Северная Македония U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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