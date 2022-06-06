Руслан РОТАНЬ: «Планировали выпустить Ваната на замену с самого начала»

В матче отборочного турнира Евро-2023 (U-21) молодежная сборная Украины разгромила Северную Македонию со счётом 4:0. Своими впечатлениями от этой встречи поделился главный тренер сине-желтых Руслан Ротань.

«Я доволен действиями команды в прошлой игре. Ребята продемонстрировали характер. Я акцентировал их внимание на том, что легко во встрече с Северной Македонией не будет, поскольку мы знали, что соперник будет много защищаться, поэтому простора впереди будет очень мало. Еще раз похвалю подопечных за то, что они с первых минут начали искать счастья у чужих ворот, не сбавляя темпа, за что и были вознаграждены после перерыва.

На этот матч мы настраивали команду по-особому. Как и в поединке с Фарерами мы пытались играть для наших воинов, всех украинцев, которым сейчас сложно. Но был еще один момент. Мы попросили родителей футболистов записать видео с поддержкой команды. Я видел, что глаза у моих подопечных горели.

За эту победу я благодарен всей команде, но не могу не выделить Владислава Ваната, который вышел на замену на 65-й минуте и успел отдать две голевые передачи и дважды забить. Мы планировали эту замену с самого начала, поскольку понимали: чем ближе к концу поединка, тем глубже соперник будет защищаться. Так и случилось.

Сейчас для нас опять самый актуальный вопрос — это восстановление футболистов, потому что через три дня нас ждет очень сложный матч против французов. Для нас это будет поединок за шесть очков».

Отметим, что подопечные Руслана Ротаня, ранее гарантировав себе не менее вторую строчку в таблице группы, в теории еще имеют шансы занять первое место. Впрочем, и вторая позиция при определенных раскладах может оказаться золотой.

Напомним, что в финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд - Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).