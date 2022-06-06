Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Планировали выпустить Ваната на замену с самого начала»
Молодежные турниры
06 июня 2022, 12:18 |
697
0

Руслан РОТАНЬ: «Планировали выпустить Ваната на замену с самого начала»

Наставник сборной Украины U-21 – о главном герое матча с Северной Македонией

06 июня 2022, 12:18 |
697
0
Руслан РОТАНЬ: «Планировали выпустить Ваната на замену с самого начала»
УАФ

В матче отборочного турнира Евро-2023 (U-21) молодежная сборная Украины разгромила Северную Македонию со счётом 4:0. Своими впечатлениями от этой встречи поделился главный тренер сине-желтых Руслан Ротань.

«Я доволен действиями команды в прошлой игре. Ребята продемонстрировали характер. Я акцентировал их внимание на том, что легко во встрече с Северной Македонией не будет, поскольку мы знали, что соперник будет много защищаться, поэтому простора впереди будет очень мало. Еще раз похвалю подопечных за то, что они с первых минут начали искать счастья у чужих ворот, не сбавляя темпа, за что и были вознаграждены после перерыва.

На этот матч мы настраивали команду по-особому. Как и в поединке с Фарерами мы пытались играть для наших воинов, всех украинцев, которым сейчас сложно. Но был еще один момент. Мы попросили родителей футболистов записать видео с поддержкой команды. Я видел, что глаза у моих подопечных горели.

За эту победу я благодарен всей команде, но не могу не выделить Владислава Ваната, который вышел на замену на 65-й минуте и успел отдать две голевые передачи и дважды забить. Мы планировали эту замену с самого начала, поскольку понимали: чем ближе к концу поединка, тем глубже соперник будет защищаться. Так и случилось.

Сейчас для нас опять самый актуальный вопрос — это восстановление футболистов, потому что через три дня нас ждет очень сложный матч против французов. Для нас это будет поединок за шесть очков».

Отметим, что подопечные Руслана Ротаня, ранее гарантировав себе не менее вторую строчку в таблице группы, в теории еще имеют шансы занять первое место. Впрочем, и вторая позиция при определенных раскладах может оказаться золотой.

Напомним, что в финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд - Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

По теме:
Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно усилить молодежку Мудриком, Сиротой и Забарным»
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Франция U-21
Евро-2023 U-21. Каковы шансы украинской молодежки обогнать Францию?
Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 сборная Северной Македонии по футболу U-21 Украина - Северная Македония Евро-2023 U-21
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Футбол | 05 июня 2022, 20:56 162
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ

Все решил автогол

Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
Футбол | 06 июня 2022, 03:45 10
Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина

Героем поединка стал вратарь валлийцев Уэйн Хеннесси

Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Футбол | 05.06.2022, 16:15
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Украина проиграла Уэльсу, золото Магучих, Хейни – абсолютный чемпион
Футбол | 06.06.2022, 05:50
Украина проиграла Уэльсу, золото Магучих, Хейни – абсолютный чемпион
Украина проиграла Уэльсу, золото Магучих, Хейни – абсолютный чемпион
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
Футбол | 05.06.2022, 14:48
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
05.06.2022, 07:10 1
Футбол
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
05.06.2022, 22:20 10
Футбол
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
05.06.2022, 17:35 7
Футбол
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
05.06.2022, 20:10 17
Футбол
ВСУ уже контролируют половину Северодонецка
ВСУ уже контролируют половину Северодонецка
05.06.2022, 11:45
Война
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
05.06.2022, 07:40 3
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
05.06.2022, 06:00
Бокс
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
04.06.2022, 18:05 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем