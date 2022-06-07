Евро
05.06.2022, FT 4 : 0
Молодежные турниры07 июня 2022, 07:50 | Обновлено 07 июня 2022, 07:59
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Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка отбора Евро-2023 U-21
07 июня 2022, 07:50 | Обновлено 07 июня 2022, 07:59
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Украинская молодежка уверенно выиграла у Северной Македонии. Домашний матч квалификации Евро-2023 U-21 сине-желтые провели в Стамбуле.
Все 4 гола были забиты во втором тайме. Сначала отличились Вьюник и Судаков, а затем дубль оформил Ванат.
Команда Руслана Ротаня уже обеспечила себе второе место и выход в плей-офф квалификации.
Квалификация Евро-2023 U-21
5 июня, Стамбул (Турция)
Украина – Северная Македония – 4:0
Голы: Вьюник, 69, Судаков, 70, Ванат, 75, 90+4.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА U21).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА U21).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА U21).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (УКРАИНА U21).
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