УКРАИНА U21

Украинская молодежка уверенно выиграла у Северной Македонии. Домашний матч квалификации Евро-2023 U-21 сине-желтые провели в Стамбуле.

Все 4 гола были забиты во втором тайме. Сначала отличились Вьюник и Судаков, а затем дубль оформил Ванат.

Команда Руслана Ротаня уже обеспечила себе второе место и выход в плей-офф квалификации.

Квалификация Евро-2023 U-21

5 июня, Стамбул (Турция)

Украина – Северная Македония – 4:0

Голы: Вьюник, 69, Судаков, 70, Ванат, 75, 90+4.