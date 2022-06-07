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  4. Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Евро
УКРАИНА U21
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Северная Македония U21
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Молодежные турниры
07 июня 2022, 07:50 | Обновлено 07 июня 2022, 07:59
485
0

Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка отбора Евро-2023 U-21

07 июня 2022, 07:50 | Обновлено 07 июня 2022, 07:59
485
0
Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
УАФ

Украинская молодежка уверенно выиграла у Северной Македонии. Домашний матч квалификации Евро-2023 U-21 сине-желтые провели в Стамбуле.

Все 4 гола были забиты во втором тайме. Сначала отличились Вьюник и Судаков, а затем дубль оформил Ванат.

Команда Руслана Ротаня уже обеспечила себе второе место и выход в плей-офф квалификации.

Квалификация Евро-2023 U-21

5 июня, Стамбул (Турция)

Украина – Северная Македония – 4:0

Голы: Вьюник, 69, Судаков, 70, Ванат, 75, 90+4.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА U21).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА U21).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА U21).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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