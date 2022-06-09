Лига наций09 июня 2022, 23:50 | Обновлено 10 июня 2022, 00:55
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Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Испания и Португалия одержали важные победы в Лиге A
09 июня 2022, 23:50 | Обновлено 10 июня 2022, 00:55
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9 июня состоялись матчи третьего тура Лиги наций.
Вечером прошли два поединка в Лиге A: Швейцария – Испания (0:1), Португалия – Чехия (2:0).
Форвард Эрлинг Холанд, на удивление, ничего не забил за Норвегию. Гибралтар преподнес сенсацию, сыграв вничью с Болгарией.
Ситуация в группе A2 после третьего тура: Португалия (7), Испания (5), Чехия (4), Швейцария (0).
Лига наций A
- 21:45. Португалия – Чехия – 2:0
- 21:45. Швейцария – Испания – 0:1
Лига наций B
- 21:45. Норвегия – Словения – 0:0
- 21:45. Швеция – Сербия – 0:1
Лига наций C
- 21:45. Гибралтар – Болгария – 1:1
- 21:45. Греция – Кипр – 3:0
- 21:45. Косово – Северная Ирландия – 3:2
- 21:45. Северная Македония – Грузия – 0:3
Лига наций D
- 21:45. Мальта – Эстония – 1:2
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