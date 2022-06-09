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  4. Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Лига наций
09 июня 2022, 23:50 | Обновлено 10 июня 2022, 00:55
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0

Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию

Испания и Португалия одержали важные победы в Лиге A

09 июня 2022, 23:50 | Обновлено 10 июня 2022, 00:55
560
0
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июня состоялись матчи третьего тура Лиги наций.

Вечером прошли два поединка в Лиге A: Швейцария – Испания (0:1), Португалия – Чехия (2:0).

Форвард Эрлинг Холанд, на удивление, ничего не забил за Норвегию. Гибралтар преподнес сенсацию, сыграв вничью с Болгарией.

Ситуация в группе A2 после третьего тура: Португалия (7), Испания (5), Чехия (4), Швейцария (0).

Лига наций A

  • 21:45. Португалия – Чехия – 2:0
  • 21:45. Швейцария – Испания – 0:1

Лига наций B

  • 21:45. Норвегия – Словения – 0:0
  • 21:45. Швеция – Сербия – 0:1

Лига наций C

  • 21:45. Гибралтар – Болгария – 1:1
  • 21:45. Греция – Кипр – 3:0
  • 21:45. Косово – Северная Ирландия – 3:2
  • 21:45. Северная Македония – Грузия – 0:3

Лига наций D

  • 21:45. Мальта – Эстония – 1:2

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Источник Sport.ua
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