Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию

9 июня состоялись матчи третьего тура Лиги наций.

Вечером прошли два поединка в Лиге A: Швейцария – Испания (0:1), Португалия – Чехия (2:0).

Форвард Эрлинг Холанд, на удивление, ничего не забил за Норвегию. Гибралтар преподнес сенсацию, сыграв вничью с Болгарией.

Ситуация в группе A2 после третьего тура: Португалия (7), Испания (5), Чехия (4), Швейцария (0).

Лига наций A

21:45. Португалия – Чехия – 2:0

21:45. Швейцария – Испания – 0:1

Лига наций B

21:45. Норвегия – Словения – 0:0

21:45. Швеция – Сербия – 0:1

Лига наций C

21:45. Гибралтар – Болгария – 1:1

21:45. Греция – Кипр – 3:0

21:45. Косово – Северная Ирландия – 3:2

21:45. Северная Македония – Грузия – 0:3

Лига наций D