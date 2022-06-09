Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт

Александр Зинченко готов покинуть «Манчестер Сити» нынешним летом. Об этом сообщают английские СМИ.

Главная причина возможного ухода Зинченко – желание украинца получать регулярную игровую практику на позиции центрального полузащитника. В то же время, «Манчестер Сити» хочет сохранить 25-летнего украинца и готов предложить ему новый контракт.

Текущий контракт Зинченко действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету хавбека 5 ассистов в 28 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе к Зинченко со стороны «Арсенала» и «Вест Хэма».