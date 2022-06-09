Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
При этом сам хавбек рассматривает возможность ухода
Александр Зинченко готов покинуть «Манчестер Сити» нынешним летом. Об этом сообщают английские СМИ.
Главная причина возможного ухода Зинченко – желание украинца получать регулярную игровую практику на позиции центрального полузащитника. В то же время, «Манчестер Сити» хочет сохранить 25-летнего украинца и готов предложить ему новый контракт.
Текущий контракт Зинченко действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету хавбека 5 ассистов в 28 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
Ранее сообщалось об интересе к Зинченко со стороны «Арсенала» и «Вест Хэма».
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