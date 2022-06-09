Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Англия
09 июня 2022, 18:18 |
993
1

Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт

При этом сам хавбек рассматривает возможность ухода

09 июня 2022, 18:18 |
993
1
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Зинченко готов покинуть «Манчестер Сити» нынешним летом. Об этом сообщают английские СМИ.

Главная причина возможного ухода Зинченко – желание украинца получать регулярную игровую практику на позиции центрального полузащитника. В то же время, «Манчестер Сити» хочет сохранить 25-летнего украинца и готов предложить ему новый контракт.

Текущий контракт Зинченко действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету хавбека 5 ассистов в 28 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе к Зинченко со стороны «Арсенала» и «Вест Хэма».

По теме:
Хави хочет подписать Бернарду Силву вместо Де Йонга
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Ман Сити и Ливерпуль хотят купить молодую звезду Арсенала
Александр Зинченко Манчестер Сити
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический список соперников сборной Украины возрос до 72-х команд
Футбол | 09 июня 2022, 12:55 2
Исторический список соперников сборной Украины возрос до 72-х команд
Исторический список соперников сборной Украины возрос до 72-х команд

В премьерных матчах с европейскими командами украинцы одержали 23 победы

Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Футбол | 08 июня 2022, 23:44 38
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине

Команда Александра Петракова резервным составом обошлась без пропущенных мячей

Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Футбол | 08.06.2022, 20:17
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Футбол | 09.06.2022, 00:50
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль
Футбол | 09.06.2022, 13:00
ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль
ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aleks8-48
Хотелось бы услышать самого Зинченко. Уход в любую другую команду-это понижение в классе. Где бы ещё он стал четыре раза чемпионом Англии с постоянной игрой команды в ЛЧ?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Boombl4 выложила видео, где он употребляет белый порошок
Жена Boombl4 выложила видео, где он употребляет белый порошок
09.06.2022, 09:28 2
Киберспорт
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
07.06.2022, 22:05 11
Футбол
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
07.06.2022, 23:38 1
Теннис
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
08.06.2022, 09:12
Бокс
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
08.06.2022, 22:59 5
Футбол
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
08.06.2022, 12:53 9
Футбол
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
08.06.2022, 09:58 3
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
09.06.2022, 07:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем