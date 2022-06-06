Арсенал и Вест Хэм активизировались в вопросе трансфера Зинченко
Лондонские клубы привлекает универсализм украинца
«Арсенал» и «Вест Хэм» выразили серьезную заинтересованность в подписании украинского легионера «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
Сообщается, что оба клуба привлекает, что 25-летний футболист может играть и в полузащите, и на позиции левого защитника. «Манчестер Сити» врядли будет категорически против этого перехода, если Зинченко сам захочет покинуть клуб.
Также сказано, что «Арсенал» делает упор на позиции полузащитника, а «Вест Хэм» хочет создать конкуренцию Аарону Крессуэллу на левом фланге защиты после того, как уйдет Артур Масуаку.
Контракт украинца с «Манчестер Сити» истекает летом 2024 года.
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