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  4. Арсенал и Вест Хэм активизировались в вопросе трансфера Зинченко
Англия
06 июня 2022, 14:06 | Обновлено 06 июня 2022, 14:14
636
0

Арсенал и Вест Хэм активизировались в вопросе трансфера Зинченко

Лондонские клубы привлекает универсализм украинца

06 июня 2022, 14:06 | Обновлено 06 июня 2022, 14:14
636
0
Арсенал и Вест Хэм активизировались в вопросе трансфера Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Арсенал» и «Вест Хэм» выразили серьезную заинтересованность в подписании украинского легионера «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Сообщается, что оба клуба привлекает, что 25-летний футболист может играть и в полузащите, и на позиции левого защитника. «Манчестер Сити» врядли будет категорически против этого перехода, если Зинченко сам захочет покинуть клуб.

Также сказано, что «Арсенал» делает упор на позиции полузащитника, а «Вест Хэм» хочет создать конкуренцию Аарону Крессуэллу на левом фланге защиты после того, как уйдет Артур Масуаку.

Контракт украинца с «Манчестер Сити» истекает летом 2024 года.

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Источник Evening Standard
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