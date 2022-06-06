Украина проиграла Уэльсу, золото Магучих, Хейни – абсолютный чемпион

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 июня.

1. Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ. Все решил автогол.

2. Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко. 5 июня в Мельбурне состоялся большой чемпионский бой в легком весе.

3. Пробуем догнать Францию. Украина U-21 разгромила Северную Македонию. Подопечные Ротаня взяли реванш за ничью в первом матче.

4. Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро. Ярослава Магучих снова завоевала золотую медаль.

5. Итоги дня Лиги наций: Роналду разгромил кантоны, Испания спасла ничью. 5 июня в нескольких группах состоялись поединки второго тура Лиги наций.

6. Евро-2023 U-21. Каковы шансы украинской молодежки обогнать Францию? Команде Руслана Ротаня, похоже, придется играть в раунде плей-офф.

7. Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос. Король грунта снова показал свое превосходство над остальными.

8. Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины. Футбольные турниры в Украине могут возобновить уже в августе.

9. Украинка завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Анастасия Маневская показала второй результат в двоеборье.

10. Дженоа рассчитывает купить форварда Шахтера за 7 миллионов евро. Лассина Траоре может продолжить карьеру в Италии.