Украина проиграла Уэльсу, золото Магучих, Хейни – абсолютный чемпион
Главные новости за 5 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 июня.
1. Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ. Все решил автогол.
2. Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко. 5 июня в Мельбурне состоялся большой чемпионский бой в легком весе.
3. Пробуем догнать Францию. Украина U-21 разгромила Северную Македонию. Подопечные Ротаня взяли реванш за ничью в первом матче.
4. Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро. Ярослава Магучих снова завоевала золотую медаль.
5. Итоги дня Лиги наций: Роналду разгромил кантоны, Испания спасла ничью. 5 июня в нескольких группах состоялись поединки второго тура Лиги наций.
6. Евро-2023 U-21. Каковы шансы украинской молодежки обогнать Францию? Команде Руслана Ротаня, похоже, придется играть в раунде плей-офф.
7. Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос. Король грунта снова показал свое превосходство над остальными.
8. Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины. Футбольные турниры в Украине могут возобновить уже в августе.
9. Украинка завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Анастасия Маневская показала второй результат в двоеборье.
10. Дженоа рассчитывает купить форварда Шахтера за 7 миллионов евро. Лассина Траоре может продолжить карьеру в Италии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испания спаслась на последних минутах
В самый ответственный момент