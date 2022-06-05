Евро-2023 U-21. Каковы шансы украинской молодежки обогнать Францию?
Команде Руслана Ротаня, похоже, придется играть в раунде плей-офф
Команда Руслана Ротаня победила Северную Македонию (4:0) в очередном матче квалификации Евро-2023 U-21. Украинская молодежка имеет небольшие шансы обогнать Францию.
Надо выиграть личную встречу во Франции (09.06), а еще одолеть Армению (12.06). А также надеяться, что Франция не сможет выиграть у Армении. Этот матч будет сыгран уже 6 июня, и ситуация станет понятной.
При равенстве очков во Франции будет преимущество над Украиной за счет личной встречи (5:0). А выиграть у них с разницей в 6 мячей – что-то из разряда невероятного.
Первое место дает пропуск в финальный раунд. Команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф (кроме лучшей из них, которая квалифицируется сразу).
Квалификация Евро-2023 U-21. Группа H
Оставшиеся матчи
- 06.06.2022. Армения U21 – Франция U21
- 07.06.2022. Фарерские острова U21 – Сербия U21
- 09.06.2022. Украина U21 – Франция U21
- 12.06.2022. Армения U21 – Украина U21
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