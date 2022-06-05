Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что планируется возобновление чемпионата Украины в августе:

«Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, как важно, чтобы футбол отвлекал (людей). Мы говорили о том, что футбол имеет очень большую силу, чтобы помочь людям думать о будущем, потому что сейчас люди, конечно, не в хорошем настроении. Они в плохом настроении. Мы говорили о том, что, возможно, футбол поможет нам думать о будущем».

Поэтому мы приняли решение с президентом, что возобновим чемпионат Украины в августе. В Украине мы будем играть на всех уровнях. Это и Премьер-лига, и первый, и второй профессиональные дивизионы, и женский чемпионат. На всех уровнях мы начнем в августе. Решение было принято с президентом Украины».

Павелко встретился с Зеленским перед отъездом из Украины в Глазго, где сине-желтые выиграли полуфинал плей-офф ЧМ-2022 с Шотландией. Затем Павелко встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Париже и президентом УЕФА Александром Чеферином в словенской Любляне:

«Я сообщил им, что мы возобновим чемпионаты в военное время в Украине, под бомбами. И рассчитываем на их поддержку. Мы обсуждаем детали. Пока неясно, какие части страны будут использоваться для проведения матчей. Мы поговорим с нашим военным советом и правительством, чтобы обсудить, как это организовать безопасно».

Футбольный чемпионат Украины был приостановлен 24 февраля в связи с введением военного положения из-за полномасштабного нападения рф.