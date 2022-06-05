Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Украина. Премьер лига
05 июня 2022, 16:15 | Обновлено 05 июня 2022, 16:58
2792
7

Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины

Футбольные турниры в Украине могут возобновить уже в августе

05 июня 2022, 16:15 | Обновлено 05 июня 2022, 16:58
2792
7
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
AP. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что планируется возобновление чемпионата Украины в августе:

«Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, как важно, чтобы футбол отвлекал (людей). Мы говорили о том, что футбол имеет очень большую силу, чтобы помочь людям думать о будущем, потому что сейчас люди, конечно, не в хорошем настроении. Они в плохом настроении. Мы говорили о том, что, возможно, футбол поможет нам думать о будущем».

Поэтому мы приняли решение с президентом, что возобновим чемпионат Украины в августе. В Украине мы будем играть на всех уровнях. Это и Премьер-лига, и первый, и второй профессиональные дивизионы, и женский чемпионат. На всех уровнях мы начнем в августе. Решение было принято с президентом Украины».

Павелко встретился с Зеленским перед отъездом из Украины в Глазго, где сине-желтые выиграли полуфинал плей-офф ЧМ-2022 с Шотландией. Затем Павелко встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Париже и президентом УЕФА Александром Чеферином в словенской Любляне:

«Я сообщил им, что мы возобновим чемпионаты в военное время в Украине, под бомбами. И рассчитываем на их поддержку. Мы обсуждаем детали. Пока неясно, какие части страны будут использоваться для проведения матчей. Мы поговорим с нашим военным советом и правительством, чтобы обсудить, как это организовать безопасно».

Футбольный чемпионат Украины был приостановлен 24 февраля в связи с введением военного положения из-за полномасштабного нападения рф.

По теме:
ВИДЕО. Тренировка сборной в Кардиффе за день до матча с Уэльсом
Игровой день Лиги наций: сенсация в Будапеште, битва грандов в Болонье
Александр ПЕТРАКОВ: «Сборная думает, как сделать счастливыми фанов и ВСУ»
Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Associated Press
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Уэльса
Футбол | 05 июня 2022, 15:45 1
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Уэльса
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Уэльса

Команда Александра Петракова проведет важнейший поединок в синем комплекте

Артем ФРАНКОВ: «Верю, что Уэльс по зубам сборной Украине»
Футбол | 05 июня 2022, 10:42 2
Артем ФРАНКОВ: «Верю, что Уэльс по зубам сборной Украине»
Артем ФРАНКОВ: «Верю, что Уэльс по зубам сборной Украине»

Известный журналист поделился ожиданиями от решающего матча отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины снова выиграла у Дании в матче Золотой Евролиги
Волейбол | 04.06.2022, 21:30
Сборная Украины снова выиграла у Дании в матче Золотой Евролиги
Сборная Украины снова выиграла у Дании в матче Золотой Евролиги
Уэльс – Украина. Финал на выживание! Заряжай на нашу сборную
Футбол | 04.06.2022, 23:24
Уэльс – Украина. Финал на выживание! Заряжай на нашу сборную
Уэльс – Украина. Финал на выживание! Заряжай на нашу сборную
35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2022, 17:20
35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос
35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос
Новини партнерів
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIEWADIM
В Украине играть небезопастно! Надеюсь одумаются
Ответить
+2
Андрей Сиденко
Це я так розумію до першої ракети на стадіоні
Ответить
+1
alex55
разве что без зрителей
Ответить
0
Олег Мандрівник
Интересно где и как? В Турции, в Польше?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины гарантировала участие в Финале четырех Золотой Евролиги
Сборная Украины гарантировала участие в Финале четырех Золотой Евролиги
03.06.2022, 21:45 1
Волейбол
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
03.06.2022, 18:20 8
Футбол
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
04.06.2022, 04:00
Футбол
Шакира объявила о расставании с Жераром Пике
Шакира объявила о расставании с Жераром Пике
04.06.2022, 14:21 5
Футбол
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
04.06.2022, 18:05 4
Теннис
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
03.06.2022, 23:15
Теннис
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
03.06.2022, 22:54 3
Теннис
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
04.06.2022, 23:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем