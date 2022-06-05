Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ

Многострадальный, но оттого не менее гордый и упорный украинский народ, сейчас переживает очередной виток агрессии против нашей страны. Кто-то говорит, что говорить о футболе в такое трудное время неуместно, но опыт победного матча национальной сборной Украины по футболу в квалификационном матче против Шотландии (3:1) свидетельствовал об обратном.

Благодаря этому успеху «сине-желтых», мы не только смогли добавить немного эндорфинов в свой ежедневный рацион эмоций, но и сама команда Александра Петракова получила возможность сыграть в решающем матче против Уэльса в Кардиффе за право представлять свою страну на мундиале в Катаре. Гостеприимный стадион «Кардифф Сити», как и вся Великобритания, радостно встретила украинскую сборную, однако мы приехали за конкретным результатом – побеждать, поэтому компромиссов не нужно было искать.

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И Украина действительно начала очень мощно, когда уже на третьей минуте рикошет от защитника и мощный ливень помешали голкиперу Хеннесси справиться с дальним выстрелом Александра Зинченко со штрафного в центральной зоне. Жаль, что наши футболисты поторопились с розыгрышем стандартного положения, не дождавшись разрешения от арбитра, поэтому точный выстрел пришлось отменить. Впрочем, команде Петраков это не мешало и в дальнейшем оказывать давление на чужой половине поля, давая вратарю соперников поводы вступать в ход поединка.

В отличие от противостояния против Шотландии, моментов у ворот представителей Британских островов было пруд пруди. Оставалось только забивать, с чем у «сине-желтых» возникли настолько серьезные трудности, что оставалось только хвататься за голову каждый раз, когда Хеннесси в очередной раз выходил «сухим» из ситуаций.

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Яремчук, Цыганков и Зинченко поочередно разрушали защиту валлийцев в широких быстрых атаках, однако на 34-й минуте одиночный выход в контрнаступление через левый фланг от Джеймса привел к тяжелым для нас последствиям. Руслан Малиновский сбил соперника на подступах к штрафной, а затем Андрей Ярмоленко неудачно подставил голову под не слишком сложную подачу Гарета Бейла по стандарту.

Не такой итог первого тайма мы ожидали увидеть, учитывая действия команды Петракова, однако против положения дел на табло ничего нельзя было противопоставить. А вот в отношении определенных решений испанского арбитра Лаоса – это пожалуйста! Очевидный пенальти за случайный фол Аллена против Ярмоленко на левом фланге штрафного при попытке выбить мяч куда-то подальше незадолго до перерыва бригада VAR почему-то так и не увидела, что стало поводом для споров для болельщиков за время непродолжительной паузы.

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Вторая половина игры была достаточно прогнозируемой в плане поведения Уэльса с точки зрения игры в защите, однако именно с момента хозяев мы начинали ход событий. Рэмси откровенно простил нашу команду, когда неудачно завершил прострел с левого фланга из пределов штрафной. Иногда у «красных драконов» возникали возможности беспокоить Бущана, однако игру почти полностью держала под собственным контролем Украина.

О моментах у ворот Хеннесси было бесполезно говорить, потому что их нужно было превращать в забитые мячи. Однако голкипер соперников был максимально уверен в собственных силах, так что даже убийственные ситуации от Ярмоленко и Довбика завершались исключительно нашим разочарованием. А тут еще и соперники внезапно могли выскочить в контратаке с завершающим ударом в штангу, как это сделал Неко Уильямс на 75-й минуте, после чего Бущан подарил еще немного надежды на успех магическим отражением удара Бейла с близкой дистанции. Однако в конце концов удивительного спасения не произошло – команда Петракова билась до последнего, однако удача не была на ее стороне.

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Финальный свисток испанского арбитра Антонио Мигеля Матеу Лаоса подарил пропуск к чемпионату мира в Катаре сборной Уэльса. Для национальной команды Украины состоялась остановка в шаге от мечты.

Плей-офф отбора ЧМ-2022.

Уэльс – Украина – 1:0

Ярмоленко (34, автогол)

Аллен (2), Джеймс (3) – Миколенко (32), Мудрик (90+4)

Уэльс: Хеннеси, Н.Уильямс, Родон, Б.Дэвис (Норрингтон-Девис, 90+3), К.Робертс, Джеймс (Джонсон, 71), Аллен, Рэмзи, Ампаду, Бэйл (Уилсон, 83), Мур.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко (Сидорчук, 70), Цыганков (Мудрик, 77), Зинченко, Малиновский (Шапаренко, 70), Ярмоленко, Яремчук (Довбик, 77).

Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Стадион «Cardiff City Stadium» (Кардифф, Уэльс)

УЭЛЬС - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА