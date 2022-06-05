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Чемпионат мира
Уэльс
05.06.2022, FT 1 : 0
УКРАИНА
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Чемпионат мира
05 июня 2022, 20:56 | Обновлено 05 июня 2022, 21:23
10945
101

Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ

Все решил автогол

05 июня 2022, 20:56 | Обновлено 05 июня 2022, 21:23
10945
101
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Многострадальный, но оттого не менее гордый и упорный украинский народ, сейчас переживает очередной виток агрессии против нашей страны. Кто-то говорит, что говорить о футболе в такое трудное время неуместно, но опыт победного матча национальной сборной Украины по футболу в квалификационном матче против Шотландии (3:1) свидетельствовал об обратном.

Благодаря этому успеху «сине-желтых», мы не только смогли добавить немного эндорфинов в свой ежедневный рацион эмоций, но и сама команда Александра Петракова получила возможность сыграть в решающем матче против Уэльса в Кардиффе за право представлять свою страну на мундиале в Катаре. Гостеприимный стадион «Кардифф Сити», как и вся Великобритания, радостно встретила украинскую сборную, однако мы приехали за конкретным результатом – побеждать, поэтому компромиссов не нужно было искать.

Getty Images/Global Images Ukraine

И Украина действительно начала очень мощно, когда уже на третьей минуте рикошет от защитника и мощный ливень помешали голкиперу Хеннесси справиться с дальним выстрелом Александра Зинченко со штрафного в центральной зоне. Жаль, что наши футболисты поторопились с розыгрышем стандартного положения, не дождавшись разрешения от арбитра, поэтому точный выстрел пришлось отменить. Впрочем, команде Петраков это не мешало и в дальнейшем оказывать давление на чужой половине поля, давая вратарю соперников поводы вступать в ход поединка.

В отличие от противостояния против Шотландии, моментов у ворот представителей Британских островов было пруд пруди. Оставалось только забивать, с чем у «сине-желтых» возникли настолько серьезные трудности, что оставалось только хвататься за голову каждый раз, когда Хеннесси в очередной раз выходил «сухим» из ситуаций.

Getty Images/Global Images Ukraine

Яремчук, Цыганков и Зинченко поочередно разрушали защиту валлийцев в широких быстрых атаках, однако на 34-й минуте одиночный выход в контрнаступление через левый фланг от Джеймса привел к тяжелым для нас последствиям. Руслан Малиновский сбил соперника на подступах к штрафной, а затем Андрей Ярмоленко неудачно подставил голову под не слишком сложную подачу Гарета Бейла по стандарту.

Не такой итог первого тайма мы ожидали увидеть, учитывая действия команды Петракова, однако против положения дел на табло ничего нельзя было противопоставить. А вот в отношении определенных решений испанского арбитра Лаоса – это пожалуйста! Очевидный пенальти за случайный фол Аллена против Ярмоленко на левом фланге штрафного при попытке выбить мяч куда-то подальше незадолго до перерыва бригада VAR почему-то так и не увидела, что стало поводом для споров для болельщиков за время непродолжительной паузы.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая половина игры была достаточно прогнозируемой в плане поведения Уэльса с точки зрения игры в защите, однако именно с момента хозяев мы начинали ход событий. Рэмси откровенно простил нашу команду, когда неудачно завершил прострел с левого фланга из пределов штрафной. Иногда у «красных драконов» возникали возможности беспокоить Бущана, однако игру почти полностью держала под собственным контролем Украина.

О моментах у ворот Хеннесси было бесполезно говорить, потому что их нужно было превращать в забитые мячи. Однако голкипер соперников был максимально уверен в собственных силах, так что даже убийственные ситуации от Ярмоленко и Довбика завершались исключительно нашим разочарованием. А тут еще и соперники внезапно могли выскочить в контратаке с завершающим ударом в штангу, как это сделал Неко Уильямс на 75-й минуте, после чего Бущан подарил еще немного надежды на успех магическим отражением удара Бейла с близкой дистанции. Однако в конце концов удивительного спасения не произошло – команда Петракова билась до последнего, однако удача не была на ее стороне.

Getty Images/Global Images Ukraine

Финальный свисток испанского арбитра Антонио Мигеля Матеу Лаоса подарил пропуск к чемпионату мира в Катаре сборной Уэльса. Для национальной команды Украины состоялась остановка в шаге от мечты.

Плей-офф отбора ЧМ-2022.

Уэльс – Украина – 1:0

Ярмоленко (34, автогол)

Аллен (2), Джеймс (3) – Миколенко (32), Мудрик (90+4)

Уэльс: Хеннеси, Н.Уильямс, Родон, Б.Дэвис (Норрингтон-Девис, 90+3), К.Робертс, Джеймс (Джонсон, 71), Аллен, Рэмзи, Ампаду, Бэйл (Уилсон, 83), Мур.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко (Сидорчук, 70), Цыганков (Мудрик, 77), Зинченко, Малиновский (Шапаренко, 70), Ярмоленко, Яремчук (Довбик, 77).

Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Стадион «Cardiff City Stadium» (Кардифф, Уэльс)

УЭЛЬС - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Тарас Михайлович
Пишу вам кацапи. У нас будуть поразки, у нас будуть перемоги, а у вас не буде НІЧОГО! Слава Україні! Слава ЗСУ!!!
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+32
Mac_Gyver
Удары 9 - 24, Удары в створ 1 - 9, Владение 40% - 60%. Уэльс тупо отскочил.
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+21
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Cityzen83
За чем этот вар? Если не ставят 100 процентный пенальти в первом тайме. Очень жаль. Была бы для многих отдушина в это время, которое засрала пидораша.
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+19
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elPadrino
Ярмола сломался психологически,нужно было его менять в перерыве
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+16
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Jaime_Lannister
Головна перемога попереду. Дякуємо команді. Не пощастило, буває. 
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+14
Nordenus
Только так по тупому мы и могли проиграть этому Уэльсу. Снова не забиваем. Снова привозим. Все стабильно. Дело тут не в фарте или тренере, футболисты такие.
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+13
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ya_3
Нажаль, сьогодні фарт був не на нашому боці. Але все одно - дякуємо хлопцям за наші емоції та за те, що попри всі негаразди, вони дали нам впевненість у найбільш важливій перемозі!
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+12
Artem !
На жаль, таке буває. У валійців і моментів не було. Грали добре, але не пощастило.
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+10
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DED_PANAS
Ось така куйня, малята… Усім хотілося забити, фарт кудись пішов
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+9
Vytas Mesk
Это трагедия, играть лучше и не поехать потому что сами себя забили 
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+9
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Jaime_Lannister
Петраков сьогодні подасть у відставку. Йому немає сенсу залишатися, тому він з гідністю сам піде і звільнить місце для Реброва, щоб той через матчі Ліги націй готував команду до нового відбору.
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+8
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KIEWADIM
Малину нельзя было менять, а Ярмолу нужно было
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+7
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BekXan
Дяка хлопцям.Таке життя.Головне щоб такого не було треба вигравати групу ось це головне.
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+7
axylinam
В этом матче нашим не хватило исполнительского мастерства, хотя в целом команда смотрелась хорошо, ну и как обычно сделали очередной царский подарок 
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+7
Владислав Рейский
Обидно пролетели, как обычно дошли героически куда аж преодолевая трудности, но моменты надо реализовать, а то дурняк залетел и все тут 
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+7
Rolan Stkomarovskiy
Можливо це і правильно, що ми не поїхали на ЧС. Зараз нам не до свят та веселощів. А то одні будуть сидіти в окопі, а інші дивитися футбол з пивом на дивані.Зараз є куди важливіші справи, ніж футбол. Не дивився жодного матчу після 24 лютого і не шкодую. Мені якось незручно навіть лягати спати, бо розумію - це зараз привілей.
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+6
pricolist
Заміни від Петракова взагалі не зіграли. В мене особисто дуже бомбить від гри деяких футболістів і дій Петракова. Але наші хлопці боролись до останніх секунд і могли пройти на чм
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+6
SokolikS
Гарна гра, рівні команди, а вирішив усе шалений гол ! 
Перевага була навіть на нашій стороні, так що до хлопців немає претензій, складно зрозуміти тут багатьох коментаторів.
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+5
Михайло Голинський
Хлопці старались, але виграє не той хто гарніше грає, а хто більше забиває. Ярмоленко багато допоміг Збірній, не маю права критикувати. Маліновського не треба було міняти, але що зроблено - те зроблено. По грі наші були на голову вище, проте фарт на стороні Уельсу. Україна ще не раз переможе!
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+5
bolela11111
Побеждает тот кто Забивает голы. Хорошие, плохие, случайные, наигранные.. ГОЛЫ. Хотя бы один из любых, мог бы помочь, ведь такие имели моменты..  эхх - 0 голов за 90 минут..
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+5
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