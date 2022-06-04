Пятого июня национальной сборной Украины предстоит провести еще один «матч жизни». В финале плей-офф ЧМ-2022 подопечные Александра Петракова сыграют на «Кардифф Сити Стэдиум» против сборной Уэльса. Этот поединок определит последнего от Европы финалиста Мундиаля-2022.

Уэльс

«Драконы» свой полуфинальный поединок плей-офф – против сборной Австрии – сыграли еще в конце марта (24 числа). И выиграли 2:1. Вот с тех пор подопечные Роба Пейджа и ждали победителя противостояния Шотландия – Украина, чтобы встретиться с ним в финале.

После игры с австрийцами сборная Уэльса провела лишь два официальных поединка. Первый – еще в марте – со сборной Чехии. В Кардиффе оппоненты в рамках товарищеской игры расписали боевую ничью 1:1.

А вот последний на данный момент поединок британцы сыграли совсем недавно – в первый день лета. В стартовом туре Лиги наций сборная Уэльса гостила в Польше. И в упорном поединке проиграла 1:2. Гости первыми открыли счет, но во второй половине встречи хозяева сумели переломить ход игры, а победный гол забили за пять минут до конца основного времени.

Пейдж сознательно не поставил на игру против «кадры» своих лидеров, держа в уме поединок против сборной Украины. Тем не менее, игра с поляками главному тренеру сборной Уэльса понравилась. По его словам, справедливым итогом матча должна была стать ничья.

Кратко о пути Уэльса в плей-офф ЧМ-2022. Британцы выступали в «бельгийской» группе Е, в которой заняли второе место. «Красные дьяволы» там были вне конкуренции. А вот за второе место Уэльс сражался с Чехией. И в итоге выиграл эту схватку. В активе команды Пейджа в отборе – четыре победы, три ничьих и лишь одно поражение (бельгийцам). Интересно, что в том турнире «драконы» не смогли поразить чужие ворота лишь единожды – в игре против сборной Эстонии (0:0).

Игру сборной Уэльса до сих пор определяет ее капитан и лидер Гарет Бэйл. Именно он стал автором дубля в ворота сборной Австрии, что и предопределило выход валлийцев в финал плей-офф. Однако уже бывший полузащитник «Реала» сейчас далеко «не тот». На клубном уровне Гарет фактически был «вне игры» последние два сезона: то травмы, то хандра, то гольф. В недавно завершившемся чемпионате Испании Бэйл лишь раз выходил в основе «королевского клуба».

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Фактически, Бэйл в «Мадриде» и с сборной Уэльса – два разных человека. Лучший бомбардир в истории «драконов» в своей национальной команде по-хорошему преображается, но его кондиции все равно оставляют желать лучшего.

Подобное можно адресовать еще одному лидеру сборной Уэльса – Рэмзи. В минувшей сезоне этот полузащитник потерял место в основе «Ювентуса» и был отдан в аренду в «Глазго Рейнджерс». Но и там играл очень мало – лишь пять матчей.

Не имеют достаточной игровой практики и два основных голкипера сборной Уэльса – Хеннеси и Уорд.

Остальные исполнители коллектива Пейджа в этой связи могут похвастаться достаточным игровым временем, но вот выступают они, в большинстве своем, в низших английских лигах.

То есть, по игровому и индивидуальному показателям сборная Уэльса - команда приблизительно одного уровня со сборной Шотландии. К тому же, команда достаточно возрастная. Силовой вертикальный футбол, ставка на фланговые забеги и последующие прострелы и навесы, и, конечно же, Гарет Бэйл, его голевое чутье и отличное исполнение стандартов. При переполненном домашнем стадионе валлийцы, безусловно, получат второе дыхание. Но вот называть эту команду сейчас «непроходимой» вряд ли уместно.

Роб Пейдж, главный тренер сборной Уэльса:

- Самый важный матч у нас будет в воскресенье. Поэтому своих самых топовых игроков я не стал подвергать опасности и не выпустил в игре против сборной Польши в первом туре Лиги наций. Мы сохранили силы Бэйла, Рэмзи и Аллена. Посмотрим, что будет пятого июня, но это действительно важнейший поединок для Уэльса.

Украина

На следующий день после победного матча против сборной Шотландии делегация сборной Украины отбыла в Кардифф. Там, на тренировочной базе «Кардифф Сити», подопечные Петракова готовились к решающей схватке против Уэльса.

Тренерский штаб «сине-желтых» дозировал теоретические занятия с практическими. И с работой в тренажерном зале.

Уже в Кардиффе к команде присоединился еще один новобранец – полузащитник «Бордо» Данило Игнатенко. Столь позднее «присоединения» объясняется банально просто: долго ожидал оформления британской визы.

Александр Зинченко, которому такие хлопоты партнера по сборной давно не знакомы, так охарактеризовал предстоящий поединок против «драконов»: «каждый из нас должен провести свой лучший матч в жизни».

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И это действительно так, учитывая и продолжающуюся рашистскую агрессию в Украину, и усталость после игры в Глазго. Что бы кто ни говорил после нашей победы над Шотландией, все равно нужно признать, что тот матч забрал очень много сил у наших футболистов. И не только физических, но и эмоциональных, что тоже очень важно.

Поэтому нашему тренерскому штабу нужно, прежде всего, восстановить игроков, привести их снова к одному «знаменателю».

Интересный вопрос относительно манеры игры «сине-желтых» на «Кардифф Сити». Готова ли наша команда снова играть «первым номером», или, все же, будет действовать на контратаках? Видится, что украинцы снова попытаются «сделать задел» в первой половине игры, когда будут свежи и будет хватать сил. А как решит Петраков – посмотрим.

Касательно нашего стартового протокола. Победный состав не меняют – это правило, скорее всего, будет востребованным и в нашем случаи.

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины:

- Мы сделали небольшой шаг и вышли в финал. Еще есть игра с Уэльсом. Мы сделаем все возможное. Гордимся, что мы украинцы, что прославляем Украину в это тяжелое время. Спасибо, Глазго! Я поехал в Уэльс.

Личные встречи

Предстоящий поединок для оппонентов станет четвертым очным противостоянием. Впервые украинцы и валлийцы встретились на футбольном поле в отборе на ЧМ-2002 года. Обе встречи закончились одинаково – ничьей 1:1. Следующего матча между командами пришлось ждать долго: 15 лет. В 2016-м в товарищеской встречи украинцы оказались сильнее 1:0.

Прогноз

Пейдж не зря сознательно «забил» на игру первого тура Лиги наций против Польши. Главный тренер Уэльса не скрывает, что игра против сборной Украины – главная на данном этапе. Если не сказать больше, ведь «драконы» не играли в финальных стадиях Мундиалей с далекого 1958 года. Поэтому можно не сомневаться, что Бэйл и компания сделают все от них зависящее, дабы пробиться на ЧМ.

В свою очередь, можно не сомневаться и в том, что в подобном ключе мыслят и действуют и наши игроки и тренеры. Показательные слова Зинченко были приведены выше. На стороне хозяев – поддержка стадиона и мотивация, но тоже самое можно сказать и в нашу пользу, ведь весь гостевой сектор на арене будет заполнен нашими болельщиками.

Скорее всего, игра в Кардиффе не будет столь яркой, как в Глазго. Тут может случиться «шахматная партия». То есть исход поединка решит один единственный мяч. Прогнозируем, что его автором станет игрок сборной Украины.

Ориентировочные составы:

Уэльс: Уорд, Дэвис, Родон, Ампаду, К. Робертс, Н. Уильямс, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Уилсон, Бэйл

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

5 июня, воскресенье