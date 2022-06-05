ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение своей команды от Уэльса (0:1) в финале плей-офф отбора ЧМ-2022.

– Что бы вы хотели, чтобы люди в Украине запомнили о пути сборной на чемпионат мира?

– Чтобы запомнили нашу команду. Мои ребята сделали все, что смогли. Не знаю, что сказать. Нужно извиниться за то, что мы не убили, но делали все, что могли. Это спорт.

– Чего вам не хватило сегодня?

– Забитого мяча – больше ничего.

– Какие ваши мнения по поводу будущего команды?

– У нас 8 июня игра, начинаем выступление в Лиге наций.

– Какая сейчас ситуация в раздевалке сборной Украины?

– В раздевалке стоит гробовая тишина.

– Итоговый результат – случайность или закономерность?

– Это спорт, футбол. У одних сегодня было везение, у других – не было.

– Александр Караваев – единственный правый защитник в команде. Планируете ли вызвать кого-то еще на эту позицию?

– Не планируем кого-то вызывать. Сейчас будет ротация – выйдут другие парни. Те, кто сыграл сегодня, 8-го играть не будут.

– Как себя чувствует Андрей Ярмоленко, который является капитаном сборной и приложил максимальные усилия в обоих матчах плей-офф, но забил в свои ворота?

– Могу только поблагодарить его за все, что он сделал для сборной. У меня нет претензий к своим игрокам. Обращаюсь к прессе: не нужно лить негатив на Ярмоленко и других ребят, выливайте все на главного тренера. Выигрывает – команда, проигрывает – главный тренер.

– Есть ли у вас какие-то слова для мирового сообщества относительно текущей ситуации в Украине?

– Вы все знаете, что у нас идет война, гибнут люди, дети, женщины, россияне наносят очень много вреда нашей инфраструктуре. Наши ребята из ВСУ борются как могут. Могу пожелать, чтобы все поддерживали нашу страну. Хочу еще раз подчеркнуть: не дай Бог, чтобы к вам пришло это горе. Пока он лично тебя не коснется – никто не поймет, что такое война. Мы сейчас находимся здесь, а там гибнут люди. Я не знаю, какие слова подобрать для ребят на передовой. Ребята, мы сделали сегодня все, что могли. Но это спорт, на который смотрят миллионы людей. Кому-то повезло, кому-то – нет. Напоследок хочу поблагодарить весь Уэльс, пожелать их сборной удачи на чемпионате мира.