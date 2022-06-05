Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
Чемпионат мира
Уэльс
05.06.2022, FT 1 : 0
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
05 июня 2022, 22:00 | Обновлено 05 июня 2022, 22:59
6214
13

ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»

Наставник сборной Украины прокомментировал поражение от Уэльса

05 июня 2022, 22:00 | Обновлено 05 июня 2022, 22:59
6214
13
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение своей команды от Уэльса (0:1) в финале плей-офф отбора ЧМ-2022.

– Что бы вы хотели, чтобы люди в Украине запомнили о пути сборной на чемпионат мира?

– Чтобы запомнили нашу команду. Мои ребята сделали все, что смогли. Не знаю, что сказать. Нужно извиниться за то, что мы не убили, но делали все, что могли. Это спорт.

– Чего вам не хватило сегодня?

– Забитого мяча – больше ничего.

– Какие ваши мнения по поводу будущего команды?

– У нас 8 июня игра, начинаем выступление в Лиге наций.

– Какая сейчас ситуация в раздевалке сборной Украины?

– В раздевалке стоит гробовая тишина.

– Итоговый результат – случайность или закономерность?

– Это спорт, футбол. У одних сегодня было везение, у других – не было.

– Александр Караваев – единственный правый защитник в команде. Планируете ли вызвать кого-то еще на эту позицию?

– Не планируем кого-то вызывать. Сейчас будет ротация – выйдут другие парни. Те, кто сыграл сегодня, 8-го играть не будут.

 Как себя чувствует Андрей Ярмоленко, который является капитаном сборной и приложил максимальные усилия в обоих матчах плей-офф, но забил в свои ворота?

– Могу только поблагодарить его за все, что он сделал для сборной. У меня нет претензий к своим игрокам. Обращаюсь к прессе: не нужно лить негатив на Ярмоленко и других ребят, выливайте все на главного тренера. Выигрывает – команда, проигрывает – главный тренер.

– Есть ли у вас какие-то слова для мирового сообщества относительно текущей ситуации в Украине?

– Вы все знаете, что у нас идет война, гибнут люди, дети, женщины, россияне наносят очень много вреда нашей инфраструктуре. Наши ребята из ВСУ борются как могут. Могу пожелать, чтобы все поддерживали нашу страну. Хочу еще раз подчеркнуть: не дай Бог, чтобы к вам пришло это горе. Пока он лично тебя не коснется – никто не поймет, что такое война. Мы сейчас находимся здесь, а там гибнут люди. Я не знаю, какие слова подобрать для ребят на передовой. Ребята, мы сделали сегодня все, что могли. Но это спорт, на который смотрят миллионы людей. Кому-то повезло, кому-то – нет. Напоследок хочу поблагодарить весь Уэльс, пожелать их сборной удачи на чемпионате мира.

События матча

34’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
По теме:
Роб ПЕЙДЖ: «В матче против Украины было много эмоций»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Самой главной будет победа над российской агрессией»
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
сборная Украины по футболу пресс-конференция Александр Петраков сборная Уэльса по футболу ЧМ-2022 по футболу Уэльс - Украина видео выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Футбол | 05 июня 2022, 16:15 13
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины

Футбольные турниры в Украине могут возобновить уже в августе

ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
Футбол | 05 июня 2022, 20:10 13
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти

Украина проигрывает Уэльсу после первого тайма решающего матча

Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины будет готова ментально к Уэльсу»
Футбол | 05.06.2022, 18:31
Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины будет готова ментально к Уэльсу»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины будет готова ментально к Уэльсу»
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
Футбол | 04.06.2022, 23:50
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Бокс | 05.06.2022, 07:40
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Новини партнерів
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олексій Коваль
Хлопці, ви молодці, боролися до останього. Це гра, все буває! Велика вам подяка, все попереду!
Ответить
+5
SandroKing
Все решила тактика, психологическая выдержка и Бейл. Наша команда намного сильне. Петраков думал возьмем напором. В этот раз не получилось. Команда по подбору игроков достойна играть на ЧМ но не с этим тренером.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
shoko
Згоден з коментарями раніше - бажаня дай боже було та й майстерності у гравців не менше ніж у Уєльсу. Зіграло роль 2 фактори - перше: Ярмоленко як лідер поплив після автоголу і далі від ньго на полі були лише якісь конвульсії, друге: зовсім не побачив на полі тренерської думки у критичній ситуації ,як і не бачив її раніше. Шаблонні заміни хоть для контратак хоть для вскриття окопної оборони. Його не любов до Малиновського і зняття його першого з гри в обох матчах. Команда гарна, Петраков можливо гарна людина. Але команді потрібен тренер, а Петраков хай в УАФ працює замість Маркевича у комітеті збірних. Слава ЗСУ!! Україна понад усе!!
Ответить
+4
GloryUkraine
Не правильно грати один матч, та ще й і не нейтральному полі. 
Х
Ответить
+3
Rolan Stkomarovskiy
Петраков витяг збірну з дна, в якому вона була після перших 3 матчів з
3 очками.
Дякую, Олександре Васильович. Ви хороший тренер. Амбіцій вам та нових перемог.
Ответить
+2
AndiM
Ну якщо 70 хв. у команди тактика тупо закидати навісами на форварда, а там як пощастить - то про що взагалі можна говорити? В кінці матча почали грати в нормальний комбінаційний футбол, так ризиків при такому футболі отримати контратаку більше, але ж бл це всеодно краще чим ці постійні тупі закидання . Ми жне проти Іспанії чи Німеччини грали, це сраний Уельс.
Ответить
+2
ВИКТОР АНДРУЩИК
Так вони і так на шару проштовхались до стикових ігор,хай поплачуть і робота зроблена.
Ответить
0
rura1969030609
Почему все молчат за Павелко!!!! Эту игру проиграли не игроки и не тренер,а федерация футбола украины!!!
Ответить
-3
Октавий Фландрийский
При создании стольких голевых моментов, которые были у нашей сборной, та же Германия или Испания реализовали штук 3-4, но не наши... Нет главного - мастерства реализации, то, чего надо учить в детском и юношеском возрасте, плюс талант, это само собой. Если этого нет у игроков, значить нечего и мечтать куда-то попадать....
Ответить
-5
Van__galler
Петраков і Павелко на вихід. Шева наш тренер 
Ответить
-6
Lion
Почему не хватило забитого гола, так забили же...
Ещё отличился бомбардир сборной...
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
05.06.2022, 12:11 1
Бокс
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
03.06.2022, 23:15
Теннис
Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться
Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться
04.06.2022, 07:15 2
Футбол
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
03.06.2022, 21:51 3
Футбол
Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
04.06.2022, 07:50
Футбол
Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»
Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»
03.06.2022, 20:15 4
Футбол
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
04.06.2022, 04:50 2
Теннис
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с подводной лодки рашистов
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с подводной лодки рашистов
04.06.2022, 05:19
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем