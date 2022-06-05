5 июня в 19:00 сборная Украины проводит финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Команды играют на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице.

Победитель этого противостояния выйдет в финальный раунд ЧМ-2022, где в конце года сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.

Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча

Исполнения гимна Украины

ГОЛ! 1:0. Ярмоленко, 34 мин (автогол)

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.