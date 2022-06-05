Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор финального поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022
5 июня в 19:00 сборная Украины проводит финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Команды играют на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Победитель этого противостояния выйдет в финальный раунд ЧМ-2022, где в конце года сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Исполнения гимна Украины
ГОЛ! 1:0. Ярмоленко, 34 мин (автогол)
Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.
События матча
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