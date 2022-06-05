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  4. Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Чемпионат мира
Уэльс
05.06.2022, FT 1 : 0
УКРАИНА
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05 июня 2022, 20:58 | Обновлено 05 июня 2022, 21:00
25564
9

Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор финального поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022

05 июня 2022, 20:58 | Обновлено 05 июня 2022, 21:00
25564
9
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня в 19:00 сборная Украины проводит финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Команды играют на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице.

Победитель этого противостояния выйдет в финальный раунд ЧМ-2022, где в конце года сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.

Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча

Исполнения гимна Украины

ГОЛ! 1:0. Ярмоленко, 34 мин (автогол)

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.

События матча

34’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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PFCLviv
Молодці! Дякую Збірній за яскравий сезон! Недотерпіли... Шкода Ярмоленка Андрюху за автогол і за останній в житті втрачений шанс поїхати на чемпіонат, він це заслужив... Драматично сьогодні було...
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+3
zhyr
Нормально наші грали обидва матчі. Кожен футболіст боровся до останнього. Просто фарт був на боці Уельсу. 
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+2
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Santk86
Все таки мы были очень уставшими, надо было делать ротацию, а Петраков играет по старинки, победный состав не меняет, за что и поплатились.   
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+1
юрий Николаевич
Ничего нового!!! Опять неповезло,все закономерно.
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0
Persian
Дякуєм Леву матчу Яромоленко.
Це найважливіший матч був. Всі інші його заслуги не мають різниці.
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-1
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Триглав
пздц
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-1
Westwood.
Блядь  1 0 за всю гру 3 моменты  трупи 
 Вацко коментує і говоре що вони билилися як Зсу щоб  зсу так билися мы б уже програли диряві просто нема розуміння що зараз відбувається і на данному етапі до них прикута вся увага такий піар і обісралися
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-2
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