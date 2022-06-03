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Чемпионат мира
03 июня 2022, 16:10 |
90
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Уэльс – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф отбора на чемпионат мира

03 июня 2022, 16:10 |
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Уэльс – Украина. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5-го июня, в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится поединок между сборными Уэльса и Украины. Матч пройдет в Кардиффе на стадионе «Cardiff City Stadium». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Нашей команде предстоит провести решающее противостояние за путевку на чемпионат мира. В среду «сине-желтые» одолели сборную Шотландии со счетом 3:1. Голы в ворота «Тартановой армии» забили Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик. Валлийцы, в свою очередь, провели встречу Лиги наций, уступив Польше со счетом 1:2.

Сборная Уэльса в отборочном турнире ЧМ-2022 потерпела всего одно поражение, уступив Бельгии со счетом 1:3. В полуфинале «стыков» за выход на мундиаль «драконы» обыграли Австрию – 2:1.

Роберт Пейдж, главный тренер сборной Уэльса:

«Мы находимся в одном матче от своей мечты, которой является попадание на чемпионат мира. Но мы не собираемся терять разум из-за огромной важности этого матча».

Александр Зинченко, полузащитник сборной Украины:

«Наша команда мечтала о чемпионате мира, и теперь до него остался всего один матч. Мы обязаны его выиграть. Это важнейший поединок, финал, и каждый из нас должен показать свою лучшую игру за всю карьеру».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Украина, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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