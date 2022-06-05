Дженоа рассчитывает купить форварда Шахтера за 7 миллионов евро

Руководство итальянского «Дженоа», который по результатам сезона вылетел из Серии А, оценивает возможность подписания центрфорварда «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассины Траоре.

«Грифоны» высоко ценят бомбардирские таланты африканца, который, в свою очередь, хотел бы покинуть Украину из-за продолжающейся войны с россией.

Ожидается, что трансфер Траоре обойдется «Дженоа» не дороже 7 миллионов евро, что в целом устраивает итальянский клуб.

Напомним, Траоре перешел в «Шахтер» летом минувшего года из «Аякса» за 10 миллионов долларов.