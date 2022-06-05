Лига наций05 июня 2022, 23:44 | Обновлено 05 июня 2022, 23:50
446
0
Итоги дня Лиги наций: Роналду разгромил кантоны, Испания спасла ничью
5 июня в нескольких группах состоялись поединки второго тура Лиги наций
05 июня 2022, 23:44 | Обновлено 05 июня 2022, 23:50
446
0
5 июня в нескольких группах состоялись поединки второго тура Лиги наций.
Вечером прошли два поединка в Лиге A. Португалия с дублем Криштиану Роналду разгромила Швейцарию (4:0), а Испания с трудом на последних минутах игры вырвала ничью в гостевой игре против Чехии (2:2)
Лига наций A
- 21:45. Португалия – Швейцария – 4:0
Голы: Карвалью, 15, Роналду, 35, 49. Канселу, 68.
- 21:45. Чехия – Испания – 2:2
Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 – Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90.
Лига наций B
- 21:45. Сербия – Словения – 4:1
- 21:45. Швеция – Норвегия – 1:2
Лига наций C
- 19:00. Гибралтар – Северная Македония – 0:2
- 19:00. Кипр – Северная Ирландия – 0:0
- 21:45. Болгария – Грузия – 2:5
- 21:45. Косово – Греция – 0:1
Лига наций D
- 16:00. Сан-Марино – Мальта – 0:2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июня 2022, 22:00 13
Наставник сборной Украины прокомментировал поражение от Уэльса
Футбол | 05 июня 2022, 22:20 10
Смотрите видеообзор финального поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022
Футбол | 05.06.2022, 23:17
Футбол | 05.06.2022, 07:10
Футбол | 05.06.2022, 16:15
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.06.2022, 04:50 2
05.06.2022, 17:35 7
05.06.2022, 19:40 6
05.06.2022, 12:11 1
04.06.2022, 04:00
05.06.2022, 06:00
05.06.2022, 18:30 4
04.06.2022, 21:30 1