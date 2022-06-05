Итоги дня Лиги наций: Роналду разгромил кантоны, Испания спасла ничью

5 июня в нескольких группах состоялись поединки второго тура Лиги наций.

Вечером прошли два поединка в Лиге A. Португалия с дублем Криштиану Роналду разгромила Швейцарию (4:0), а Испания с трудом на последних минутах игры вырвала ничью в гостевой игре против Чехии (2:2)

Лига наций A

21:45. Португалия – Швейцария – 4:0

Голы: Карвалью, 15, Роналду, 35, 49. Канселу, 68.

21:45. Чехия – Испания – 2:2

Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 – Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90.

Лига наций B

21:45. Сербия – Словения – 4:1

– Словения – 4:1 21:45. Швеция – Норвегия – 1:2

Лига наций C

19:00. Гибралтар – Северная Македония – 0:2

– 0:2 19:00. Кипр – Северная Ирландия – 0:0

21:45. Болгария – Грузия – 2:5

– 2:5 21:45. Косово – Греция – 0:1

Лига наций D