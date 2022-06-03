Сборная Украины уже в Уэльсе, молодежка минимум в плей-офф, дроны от Ярика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 июня.

1. Перелет из Глазго в Кардифф. Первая тренировка сборной в Уэльсе. Сборная Украины уже в Кардиффе и провела тренировку

2. Лунин перед уходом в аренду может продлить контракт с Реалом. «Сливочные» не хотят потерять украинского голкипера

3. Испания и Португалия разошлись миром. Роналду вышел на замену. Поединок Лиги наций прошел в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин»

4. Ярмоленко осталось три гола до Шевченко, Яремчук догнал Гусева. Список лучших бомбардиров сборной Украины

5. Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21. Об этом стало известно после поражения Сербии U-21 от Франции U-21

6. Женская сборная Украины победила Венгрию в матче Золотой Евролиги. Подопечные Ивана Петкова обыграли соперниц на их площадке в четырех сетах

7. ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Рюдигер - игрок Реала. Защитник перебрался в Мадрид

8. Семь выводов после игры Шотландия – Украина. Выдали почти максимум. Но против Уэльса нужно еще лучше

9. Украинец Кулиш выиграл золото на этапе Кубка мира в Азербайджане. Сергею не было равных в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров

10. ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии. Ярослав помогает ВСУ