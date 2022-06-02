Украина. Премьер лига02 июня 2022, 18:24 | Обновлено 02 июня 2022, 18:31
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ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
Ярослав помогает ВСУ
02 июня 2022, 18:24 | Обновлено 02 июня 2022, 18:31
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Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев сообщил, что экс-игрок национальной команды Ярослав Ракицкий приобрел дроны для ВСУ.
«Ярик, спасибо за подгон», – написал Алиев в инстаграме, добавив, что «Ярик молча закрывает всем рты».
Отметим, что после начала военного вторжения россии в Украину Ракицкий разорвал контракт с «зенитом» и вернулся в Украину.
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