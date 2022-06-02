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  4. ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
Украина. Премьер лига
02 июня 2022, 18:24 | Обновлено 02 июня 2022, 18:31
354
0

ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии

Ярослав помогает ВСУ

02 июня 2022, 18:24 | Обновлено 02 июня 2022, 18:31
354
0
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
УАФ. Ярослав Ракицкий

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев сообщил, что экс-игрок национальной команды Ярослав Ракицкий приобрел дроны для ВСУ.

«Ярик, спасибо за подгон», – написал Алиев в инстаграме, добавив, что «Ярик молча закрывает всем рты».

Отметим, что после начала военного вторжения россии в Украину Ракицкий разорвал контракт с «зенитом» и вернулся в Украину. 

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