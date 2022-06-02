Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Выдали почти максимум. Но против Уэльса нужно еще лучше
Долгоиграющий и долгожданный матч плей-офф ЧМ-2022 Шотландия – Украина наконец-то состоялся. И завершился он яркой и закономерной победой нашей национальной команды. «Я горжусь, что мы украинцы, что прославляем Украину в такое тяжелое время», - это слова главного тренера «сине-желтых» Александра Петракова по горячим следам поединка.
Мы, украинцы, в свою очередь гордимся главной футбольной командой страны, отдавшей все силы для победы. И теперь до заветной мечты – выхода на чемпионат мира – осталось сделать последний шанс.
«Игра против Уэльса станет матчем нашей жизни» - скажет после игры на «Хэмпден Парк» другой Александр – Зинченко. Мы все в этом не сомневаемся. Но о финале с валлийцами поговорим чуть позже. Сейчас резюмируем игру против сборной Шотландии.
1. Петраков выбрал атакующую модель игры и правильную тактику
Наверное, у главного тренера сборной Украины, известного своим консерватизмом и осторожностью, был огромный соблазн в привычном ключе сыграть и на «Хэмпден Парк». Мне кажется, что если бы этот поединок не был своего рода финалом, а лишь «одним из», Петраков выбрал бы более защитный вариант действий. Но Александр Васильевич сделал ставку на атакующую формулу. Причем – самую что ни на есть. В стартовом составе «сине-желтых» нашему тренерскому штабу удалось соединить «несоединимые», на первый взгляд, фигуры: Малиновского, Зинченко и Цыганкова. Сборная Украины сыграла по ярко выраженной схеме 4-3-3.
Вратарская позиция и линия обороны оказались полностью прогнозируемыми (Бущан – Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко). Ожидаемо на месте «волнореза» оказался и Степаненко. А вот дальше Петраков решил наступить на «горло» собственной песни: он не стал ввинчивать в состав еще одного чистого опорника – Сидорчука (как мы предполагали перед игрой), а сместил в центр поля ударных и креативных фулбеков – Малиновского и Зинченко, которые провели отличный поединок.
С правым флангом полузащиты/атаки тоже все было понятно: его прогнозировано занял Ярмоленко. Впрочем, как было понятно и с позицией единственного форварда: ее отдали на откуп Яремчуку. А вот на месте левого крайнего Петраков выпустил Цыганкова, предпочтя его Мудрику.
Несмотря на фактор чужого поля и откровенную «домашнюю харизму» сборной Кларка, игру со стартового свистка вели именно гости. Украинцы были более подвижными, более активными, более целеустремленными. Вот это и многое другое «более» в итоге и позволило нашей команде получить хороший численный задел и победить.
2. Роль Ярмоленко в сборной Украины переоценить очень сложно
«Вы имеете в виду, что он уже стар? Он хорошо себя чувствует, он молодой парень. Ему еще играть и играть», - это слова Петракова в адрес Ярмоленко на послематчевой пресс-конференции. И ведь не скажешь, что главный тренер сборной Украины лукавит, ведь «Ярмола» был не только настоящим лидером команды, и в атаке в частности, к чему мы, в общем-то, привыкли. Он был мотором команды: «заводил», организовывал, раздавал, «пихал». В конце концов, забивал.
Если не знать контекст – его возраст (осенью уже будет 33-и), отсутствие должной игровой практики в клубе, порой нежелание отрабатывать в обороне, то экс-вингер «Вест Хэма» провел практически идеальной поединок. Ему еще действительно играть и играть.
После такой игры на недостаток предложений о продолжении клубной карьеры он точно не будет жаловаться. Но, если смотреть в завтра, то бишь, на игру против Уэльса, которая будет все же энергозатратнее нынешней, хочется надеяться, что Ярмоленко сумеет восстановиться. Прежде всего физически. Потому что он нам нужен не только мотивированный, но и свежий.
3. Вопрос о победителе игры нужно было закрывать в первом тайме
После первого тайма не покидало ощущение, что, продолжай в таком же ключе, наши парни могут заблаговременно «закрыть» матч. И когда Яремчук на 49-й минуте забил второй гол, это ощущение лишь усилилось.
К тому моменту хозяева не создали ни одного по-настоящему опасного эпизода: пять ударов в сторону ворот, ни одного – в створ. А вот у наших моментов хватало. В данном случае нет необходимости их все перечислять – мы все их видели. Скажу лишь, что по такой игре – против не самого искушенного соперника, но умеющего играть на характере, на «жилах», обязательно нужно не доводить до нервов.
Мы же, имея длительное время и игровое, и классовое превосходство над оппонентом, позволили себе заметно сбавить обороты в середине второго тайма. Да, этот нюанс объясняется вполне просто и логично (о чем будет сказано ниже), но сей момент кровь из носу нужно учесть накануне следующего поединка: если у тебя идет игра, отпускать «птицу удачи» ни в коем случае нельзя. Это чревато.
4. Наших футболистов физически хватило на час игрового времени
Атаковать всегда сложнее, чем защищаться. Это аксиома не только футбольная. Мы-то теперь точно знаем. К тому же, наша национальная команда не имела игровой практики фактически полгода. А те спарринги, что были проведены в рамках словенского сбора, можно назвать, в лучшем случае, «тренировкой с повышенной ответственностью».
К тому же, в Глазго сборная Украины сыграла фактически с чистого листа, ведь подобным составом она в нынешнем году в официальных встречах еще не играла. В общем, есть куча объективных нюансов, которыми можно и нужно объяснить тот факт, что где-то после 60-й минуты матча гости начали заметно «проседать». И это «проседание», к сожалению, могло закончиться и более печально, будь соперник более мастеровитым и искушенным.
5. Шотландия в середине второго тайма сумела переломить ход поединка
Сборная Шотландии удивила сразу несколько раз. Сначала – в самом дебюте встречи. Точнее, стартовым протоколом: Кларк отдал место в основе 19-летнему Хики. К тому же, хозяева отказались от привычной для себя игры в три центрбека, пытаясь играть в четыре защитника.
Однако все эти пертурбации поначалу фактически не повлияли на рисунок игры: его, этот рисунок, «малевала» сборная Украины.
Тем не менее, после неудачного старта шотландцы, к нашему сожалению, сумели проявить свои «коронки»: характер и волю к победе. Счет был 2:0 в нашу пользу, игра у хозяев откровенно не получалась, могли пропустить еще больше. Но они нашли в себе силы для рывка, для почти что перелома. И в этой связи обязательно нужно отдать им должное.
Впрочем, как и нам, ведь хорошо то, что хорошо заканчивается.
6. Замены Петракова освежили игру
После часа игры гости начали сдавать свои позиции, тогда как хозяева, поменяв схему игры на более атакующую, начали откровенно «давить». Сложно сказать, что было бы в итоге, если бы на 67-й минуте Макгинн отквитал один мяч.
Тем не менее, тот эпизод стал «звоночком» для нашего тренерского штаба: были произведены замены. Вышли молодые и свежие Мудрик, Довбик, Шапаренко и Зубков. Эти парни, особенно первые двое, и, конечно же, Зинченко, которого обязательно нужно после этого поединка ставить на одну «трибуну» с Ярмоленко, помогли отодвинуть фронт чужих атак к середине поля.
Да, в атаке у наших в концовке матча ладилось далеко не все. Особенно у Довбика, запоровшего два неплохих момента. Но в решающий момент Артем все равно не подвел.
7. На встречу против Уэльса нужно отыскивать внутренние резервы
«Игра против Уэльса – это не о физическом состоянии или тактике, это будет игра на выживание», - так охарактеризовал следующий поединок нашей сборной Зинченко. И с Сашей вряд ли поспоришь. Это действительно финал, где или все, или ничего.
Вместе с тем, все же, хочу заметить, что вопросы «физики» и тактики даже в таком поединке будут актуальными. Ибо очень нужно, чтобы наши футболисты к поединку в Кардиффе восстановились, прежде всего, физически, так как в моральном плане, уверен, у них полный порядок.
Очень важен и вопрос тактики: рискнет ли Петраков снова поставить на 4-3-3, на атакующую игру первым номером, или, все же, выберет более осторожную модель игры.
В таком положении вещей тоже ведь есть резон, так как украинцы отдали очень много физических и эмоциональных сил в Глазго, тогда как Уэльс сыграл всего лишь поединок в Лиге наций против Польши, в котором, к слову, усупил.
В общем, игра против Уэльса будет для наших еще сложнее. Это однозначно. Но хочется верить, что украинцы в том матче сыграют действительно «лучший поединок своей жизни».
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1. Ярмола
2.Яремчук
3. Малиновський
4. Зинченко
5. Караваєв
6. Забарний
7. Мудрик
Разом 3:1.
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