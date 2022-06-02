Семь выводов после игры Шотландия – Украина

Долгоиграющий и долгожданный матч плей-офф ЧМ-2022 Шотландия – Украина наконец-то состоялся. И завершился он яркой и закономерной победой нашей национальной команды. «Я горжусь, что мы украинцы, что прославляем Украину в такое тяжелое время», - это слова главного тренера «сине-желтых» Александра Петракова по горячим следам поединка.

Мы, украинцы, в свою очередь гордимся главной футбольной командой страны, отдавшей все силы для победы. И теперь до заветной мечты – выхода на чемпионат мира – осталось сделать последний шанс.

«Игра против Уэльса станет матчем нашей жизни» - скажет после игры на «Хэмпден Парк» другой Александр – Зинченко. Мы все в этом не сомневаемся. Но о финале с валлийцами поговорим чуть позже. Сейчас резюмируем игру против сборной Шотландии.

1. Петраков выбрал атакующую модель игры и правильную тактику

Наверное, у главного тренера сборной Украины, известного своим консерватизмом и осторожностью, был огромный соблазн в привычном ключе сыграть и на «Хэмпден Парк». Мне кажется, что если бы этот поединок не был своего рода финалом, а лишь «одним из», Петраков выбрал бы более защитный вариант действий. Но Александр Васильевич сделал ставку на атакующую формулу. Причем – самую что ни на есть. В стартовом составе «сине-желтых» нашему тренерскому штабу удалось соединить «несоединимые», на первый взгляд, фигуры: Малиновского, Зинченко и Цыганкова. Сборная Украины сыграла по ярко выраженной схеме 4-3-3.

Вратарская позиция и линия обороны оказались полностью прогнозируемыми (Бущан – Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко). Ожидаемо на месте «волнореза» оказался и Степаненко. А вот дальше Петраков решил наступить на «горло» собственной песни: он не стал ввинчивать в состав еще одного чистого опорника – Сидорчука (как мы предполагали перед игрой), а сместил в центр поля ударных и креативных фулбеков – Малиновского и Зинченко, которые провели отличный поединок.

С правым флангом полузащиты/атаки тоже все было понятно: его прогнозировано занял Ярмоленко. Впрочем, как было понятно и с позицией единственного форварда: ее отдали на откуп Яремчуку. А вот на месте левого крайнего Петраков выпустил Цыганкова, предпочтя его Мудрику.

Несмотря на фактор чужого поля и откровенную «домашнюю харизму» сборной Кларка, игру со стартового свистка вели именно гости. Украинцы были более подвижными, более активными, более целеустремленными. Вот это и многое другое «более» в итоге и позволило нашей команде получить хороший численный задел и победить.

2. Роль Ярмоленко в сборной Украины переоценить очень сложно

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

«Вы имеете в виду, что он уже стар? Он хорошо себя чувствует, он молодой парень. Ему еще играть и играть», - это слова Петракова в адрес Ярмоленко на послематчевой пресс-конференции. И ведь не скажешь, что главный тренер сборной Украины лукавит, ведь «Ярмола» был не только настоящим лидером команды, и в атаке в частности, к чему мы, в общем-то, привыкли. Он был мотором команды: «заводил», организовывал, раздавал, «пихал». В конце концов, забивал.

Если не знать контекст – его возраст (осенью уже будет 33-и), отсутствие должной игровой практики в клубе, порой нежелание отрабатывать в обороне, то экс-вингер «Вест Хэма» провел практически идеальной поединок. Ему еще действительно играть и играть.

После такой игры на недостаток предложений о продолжении клубной карьеры он точно не будет жаловаться. Но, если смотреть в завтра, то бишь, на игру против Уэльса, которая будет все же энергозатратнее нынешней, хочется надеяться, что Ярмоленко сумеет восстановиться. Прежде всего физически. Потому что он нам нужен не только мотивированный, но и свежий.

3. Вопрос о победителе игры нужно было закрывать в первом тайме

После первого тайма не покидало ощущение, что, продолжай в таком же ключе, наши парни могут заблаговременно «закрыть» матч. И когда Яремчук на 49-й минуте забил второй гол, это ощущение лишь усилилось.

К тому моменту хозяева не создали ни одного по-настоящему опасного эпизода: пять ударов в сторону ворот, ни одного – в створ. А вот у наших моментов хватало. В данном случае нет необходимости их все перечислять – мы все их видели. Скажу лишь, что по такой игре – против не самого искушенного соперника, но умеющего играть на характере, на «жилах», обязательно нужно не доводить до нервов.

Мы же, имея длительное время и игровое, и классовое превосходство над оппонентом, позволили себе заметно сбавить обороты в середине второго тайма. Да, этот нюанс объясняется вполне просто и логично (о чем будет сказано ниже), но сей момент кровь из носу нужно учесть накануне следующего поединка: если у тебя идет игра, отпускать «птицу удачи» ни в коем случае нельзя. Это чревато.

4. Наших футболистов физически хватило на час игрового времени

Атаковать всегда сложнее, чем защищаться. Это аксиома не только футбольная. Мы-то теперь точно знаем. К тому же, наша национальная команда не имела игровой практики фактически полгода. А те спарринги, что были проведены в рамках словенского сбора, можно назвать, в лучшем случае, «тренировкой с повышенной ответственностью».

Getty Images/Global Images Ukraine

К тому же, в Глазго сборная Украины сыграла фактически с чистого листа, ведь подобным составом она в нынешнем году в официальных встречах еще не играла. В общем, есть куча объективных нюансов, которыми можно и нужно объяснить тот факт, что где-то после 60-й минуты матча гости начали заметно «проседать». И это «проседание», к сожалению, могло закончиться и более печально, будь соперник более мастеровитым и искушенным.

5. Шотландия в середине второго тайма сумела переломить ход поединка

Сборная Шотландии удивила сразу несколько раз. Сначала – в самом дебюте встречи. Точнее, стартовым протоколом: Кларк отдал место в основе 19-летнему Хики. К тому же, хозяева отказались от привычной для себя игры в три центрбека, пытаясь играть в четыре защитника.

Однако все эти пертурбации поначалу фактически не повлияли на рисунок игры: его, этот рисунок, «малевала» сборная Украины.

Тем не менее, после неудачного старта шотландцы, к нашему сожалению, сумели проявить свои «коронки»: характер и волю к победе. Счет был 2:0 в нашу пользу, игра у хозяев откровенно не получалась, могли пропустить еще больше. Но они нашли в себе силы для рывка, для почти что перелома. И в этой связи обязательно нужно отдать им должное.

Впрочем, как и нам, ведь хорошо то, что хорошо заканчивается.

6. Замены Петракова освежили игру

Getty Images/Global Images Ukraine

После часа игры гости начали сдавать свои позиции, тогда как хозяева, поменяв схему игры на более атакующую, начали откровенно «давить». Сложно сказать, что было бы в итоге, если бы на 67-й минуте Макгинн отквитал один мяч.

Тем не менее, тот эпизод стал «звоночком» для нашего тренерского штаба: были произведены замены. Вышли молодые и свежие Мудрик, Довбик, Шапаренко и Зубков. Эти парни, особенно первые двое, и, конечно же, Зинченко, которого обязательно нужно после этого поединка ставить на одну «трибуну» с Ярмоленко, помогли отодвинуть фронт чужих атак к середине поля.

Да, в атаке у наших в концовке матча ладилось далеко не все. Особенно у Довбика, запоровшего два неплохих момента. Но в решающий момент Артем все равно не подвел.

7. На встречу против Уэльса нужно отыскивать внутренние резервы

«Игра против Уэльса – это не о физическом состоянии или тактике, это будет игра на выживание», - так охарактеризовал следующий поединок нашей сборной Зинченко. И с Сашей вряд ли поспоришь. Это действительно финал, где или все, или ничего.

Вместе с тем, все же, хочу заметить, что вопросы «физики» и тактики даже в таком поединке будут актуальными. Ибо очень нужно, чтобы наши футболисты к поединку в Кардиффе восстановились, прежде всего, физически, так как в моральном плане, уверен, у них полный порядок.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Очень важен и вопрос тактики: рискнет ли Петраков снова поставить на 4-3-3, на атакующую игру первым номером, или, все же, выберет более осторожную модель игры.

В таком положении вещей тоже ведь есть резон, так как украинцы отдали очень много физических и эмоциональных сил в Глазго, тогда как Уэльс сыграл всего лишь поединок в Лиге наций против Польши, в котором, к слову, усупил.

В общем, игра против Уэльса будет для наших еще сложнее. Это однозначно. Но хочется верить, что украинцы в том матче сыграют действительно «лучший поединок своей жизни».