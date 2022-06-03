Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21

Сборная Украины U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21, как минимум.

Об этом стало известно после поражения Сербии U-21 от Франции U-21 (0:2).

Команда Руслана Ротаня точно займет в группе место не ниже второго. А вот сражаться с французами за первое место будет очень сложно.

Квалификация Евро-2023 U-21

Матчи за 2 июня

Латвия U21 – Израиль U21 – 1:0

Северная Македония U21 – Армения U21 – 3:1

Люксембург U21 – Швеция U21 – 0:3

Сан-Марино U21 – Польша U21 – 0:5

Франция U21 – Сербия U21 – 2:0

Группа H. Турнирная таблица

Оставшиеся матчи