Евро
02.06.2022, FT 2 : 0
Молодежные турниры03 июня 2022, 00:17 | Обновлено 03 июня 2022, 00:22
472
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Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21
Об этом стало известно после поражения Сербии U-21 от Франции U-21
03 июня 2022, 00:17 | Обновлено 03 июня 2022, 00:22
472
0
Сборная Украины U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21, как минимум.
Об этом стало известно после поражения Сербии U-21 от Франции U-21 (0:2).
Команда Руслана Ротаня точно займет в группе место не ниже второго. А вот сражаться с французами за первое место будет очень сложно.
Квалификация Евро-2023 U-21
Матчи за 2 июня
- Латвия U21 – Израиль U21 – 1:0
- Северная Македония U21 – Армения U21 – 3:1
- Люксембург U21 – Швеция U21 – 0:3
- Сан-Марино U21 – Польша U21 – 0:5
- Франция U21 – Сербия U21 – 2:0
Группа H. Турнирная таблица
Оставшиеся матчи
- 05.06.2022. Украина U21 – Северная Македония U21
- 06.06.2022. Армения U21 – Франция U21
- 07.06.2022. Фарерские острова U21 – Сербия U21
- 09.06.2022. Украина U21 – Франция U21
- 12.06.2022. Армения U21 – Украина U21
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