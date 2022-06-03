Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21
Евро
Франция U21
02.06.2022, FT 2 : 0
Сербия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
03 июня 2022, 00:17 | Обновлено 03 июня 2022, 00:22
472
0

Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21

Об этом стало известно после поражения Сербии U-21 от Франции U-21

03 июня 2022, 00:17 | Обновлено 03 июня 2022, 00:22
472
0
Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21
УАФ. Руслан Ротань

Сборная Украины U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21, как минимум.

Об этом стало известно после поражения Сербии U-21 от Франции U-21 (0:2).

Команда Руслана Ротаня точно займет в группе место не ниже второго. А вот сражаться с французами за первое место будет очень сложно.

Квалификация Евро-2023 U-21

Матчи за 2 июня

  • Латвия U21 – Израиль U21 – 1:0
  • Северная Македония U21 – Армения U21 – 3:1
  • Люксембург U21 – Швеция U21 – 0:3
  • Сан-Марино U21 – Польша U21 – 0:5
  • Франция U21 – Сербия U21 – 2:0

Группа H. Турнирная таблица

Оставшиеся матчи

  • 05.06.2022. Украина U21 – Северная Македония U21
  • 06.06.2022. Армения U21 – Франция U21
  • 07.06.2022. Фарерские острова U21 – Сербия U21
  • 09.06.2022. Украина U21 – Франция U21
  • 12.06.2022. Армения U21 – Украина U21
По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Супряга три года за сборную не забивал. Рад за него»
Украинская молодежка разгромила Фареры и почти обеспечила себе плей-офф
Супряга забил первый гол за 20 месяцев
Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 сборная Франции по футболу U-21 сборная Сербии по футболу U-21
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
Бокс | 02 июня 2022, 09:42 0
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе

Осталось окончательно определиться с датой

Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
Футбол | 02 июня 2022, 19:54 11
Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины

За поребриком вопли и визги

Джо ДЖОЙС: «Усик один раз уже побил Джошуа. Думаю, сделает это снова»
Бокс | 02.06.2022, 18:17
Джо ДЖОЙС: «Усик один раз уже побил Джошуа. Думаю, сделает это снова»
Джо ДЖОЙС: «Усик один раз уже побил Джошуа. Думаю, сделает это снова»
Ярмоленко осталось три гола до Шевченко, Яремчук догнал Гусева
Футбол | 03.06.2022, 01:07
Ярмоленко осталось три гола до Шевченко, Яремчук догнал Гусева
Ярмоленко осталось три гола до Шевченко, Яремчук догнал Гусева
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
Футбол | 02.06.2022, 20:08
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Калинина стильно попрощалась с Ролан Гаррос
ФОТО. Калинина стильно попрощалась с Ролан Гаррос
01.06.2022, 21:40
Теннис
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
02.06.2022, 16:11 4
Бокс
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
02.06.2022, 09:26 2
Футбол
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
02.06.2022, 05:25 1
Футбол
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
01.06.2022, 07:56 1
Война
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
01.06.2022, 07:32 15
Футбол
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
02.06.2022, 13:25 22
Футбол
НХЛ. Шоу с 14 шайбами. Колорадо и Эдмонтон ярко открыли финал Запада
НХЛ. Шоу с 14 шайбами. Колорадо и Эдмонтон ярко открыли финал Запада
01.06.2022, 07:47
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем