Лунин перед уходом в аренду может продлить контракт с Реалом

Несмотря на то, что пост номер один в «Реале» занимает лучший голкипер в мире – Тибо Куртуа в клубе не хотят терять Андрея Лунина. По информации источника, в «Реале» хотят сохранить Лунина в качестве второго вратаря. Причин на это, как минимум, две. Во-первых, украинцем довольны, во-вторых, в таком случае не нужно выходить на трансферный рынок в поисках замены.

В то же время в Мадриде понимают, что Лунин нуждается в игровой практике и готовы рассмотреть варианты с арендой. Однако перед тем, как отпустить Лунина в аренду, украинцу предложат продлить контракт с клубом, поскольку в «Реале» не хотят, чтобы через год Лунин вернулся, имея «в запасе» только год контракта с клубом.

Также в «Реале» хотят, чтобы Лунин перешел в клуб, в котором гарантированно будет иметь игровую практику. Вспоминая не совсем удачные аренды в «Леганес» и «Вальядолид», где у украинца было мало игровой практики, в Мадриде хотят перестраховаться. Поэтому Лунин уйдет в клуб, где на него будут рассчитывать, как на основного вратаря. Желательно - в клуб Ла Лиги.

Что касается замены украинцу, то в «Реале» смотрят на вариант с подписанием Давида Оспины, с возможностями которого Карло Анчелотти знаком по работе в «Наполи». Также «Реал» подпишет Габриэля Слонину, но на него рассчитывают в качестве третьего вратаря для «Кастильи».