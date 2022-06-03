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Чемпионат мира
03 июня 2022, 01:00 | Обновлено 03 июня 2022, 04:21
560
0

Перелет из Глазго в Кардифф. Первая тренировка сборной в Уэльсе

Партнеры поздравили Александра Караваева, которому исполнилось 30 лет

03 июня 2022, 01:00 | Обновлено 03 июня 2022, 04:21
560
0
Перелет из Глазго в Кардифф. Первая тренировка сборной в Уэльсе
УАФ

2 июня, следующий день после победы над Шотландией (3:1), для сборной Украины начался рано. Уже в 09:00 был завтрак, ведь команду ждал перелет из Глазго в Кардифф, назначенный на 11:30.

Именинника дня Александра Караваева, которому исполнилось 30 лет, главный тренер Александр Петраков поздравил в автобусе, а вся команда наградила юбиляра бурными аплодисментами. Победа, одержанная сборной накануне, обеспечила приподнятое настроение в день рождения, а 10-я голевая передача в карьере сборника, сделанная в начале второго тайма, вызвала немало комплиментов от партнеров. На ужине Александр получил традиционный торт и футболку с автографами партнеров.

Полет в столицу Уэльса длился час. Еще 15 минут забрала дорога из аэропорта в отель St. David's. Приятное доказательство поддержки украинцев можно было получить прямо сразу по прибытии в Уэльс. Водители автобуса наклеили на двери наклейки Stand with Ukraine, с гордостью сообщив, что лично заказывали их производство. Сине-желтые поселились на побережье реки Тафф, которая за городом впадает в Кардиффский залив, далее – в Бристольский, а потом уже соединяется с Кельтским морем.

Так что прямо из окна отеля можно увидеть большое количество яхт и катеров, пришвартованных к местным пирсам. В конечном счете, игроков сборной в большей степени заинтересовало не это, а наличие в столовой теннисного стола. Александр Зинченко и Руслан Малиновский первыми взяли ракетки и начали рубиться в пинг-понг. О здоровом спортивном интересе свидетельствует тот факт, что пока центральные полузащитники не провели около десятка коротких партий, обедать они не пошли. Впоследствии и остальные ребята поиграли в настольный теннис.

Отдохнув с дороги, команда выехала на вечернюю тренировку, состоявшуюся на территории Дома спорта (House of Sport) клуба «Кардифф Сити». Игроков разделили на две группы. 11 исполнителей, которые вышли на поле со стартовых минут, работали по программе восстановления – только пробежки и стретчинг. В то же время остальные сборники провели полноценное занятие с эстафетами, пасингом, контролем мяча и игровыми сериями. Следовательно, уровень физической нагрузки после четверга выровнялся, и 3 июня вся команда снова будет работать на поле вместе.

ФОТО. Перелет из Глазго в Кардифф. Первая тренировка сборной в Уэльсе

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Источник Украинская ассоциация футбола
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