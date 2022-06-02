Испания02 июня 2022, 14:45 |
1109
0
ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Рюдигер - игрок Реала
Защитник перебрался в Мадрид
02 июня 2022, 14:45 |
1109
0
«Реал» на официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Антонио Рюдигера. Немецкий игрок получил контракт на 4 года.
29-летний Рюдигер последние сезоны был ключевым игроком «Челси», однако покинул Синих в статусе свободного агента.
В сезоне 2021/22 провел 54 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
В составе сборной Германии отыграл 50 матчей.
👋 #WelcomeRüdiger 👋 pic.twitter.com/z7w28u6T6i— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 2, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июня 2022, 00:45 14
Смотрите видеообзор поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022
Футбол | 02 июня 2022, 09:26 2
Известный эксперт в восторге от выступления сборной Украины
Киберспорт | 02.06.2022, 08:30
Футбол | 02.06.2022, 00:55
Футбол | 02.06.2022, 12:34
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.06.2022, 13:50 35
31.05.2022, 16:54
01.06.2022, 11:44 11
01.06.2022, 23:40 98
01.06.2022, 02:16 11
31.05.2022, 21:22
31.05.2022, 10:00 1
01.06.2022, 20:25 18