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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Рюдигер - игрок Реала
Испания
02 июня 2022, 14:45 |
1109
0

ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Рюдигер - игрок Реала

Защитник перебрался в Мадрид

02 июня 2022, 14:45 |
1109
0
ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Рюдигер - игрок Реала
realmadrid.com

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Антонио Рюдигера. Немецкий игрок получил контракт на 4 года.

29-летний Рюдигер последние сезоны был ключевым игроком «Челси», однако покинул Синих в статусе свободного агента.

В сезоне 2021/22 провел 54 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

В составе сборной Германии отыграл 50 матчей.
 

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Источник ФК Реал Мадрид
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