ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Рюдигер - игрок Реала

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Антонио Рюдигера. Немецкий игрок получил контракт на 4 года.

29-летний Рюдигер последние сезоны был ключевым игроком «Челси», однако покинул Синих в статусе свободного агента.

В сезоне 2021/22 провел 54 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

В составе сборной Германии отыграл 50 матчей.

