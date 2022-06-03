Ярмоленко осталось три гола до Шевченко, Яремчук догнал Гусева

В матче с Шотландией (3:1) Андрей Ярмоленко забил 45-й мяч за сборную Украины. И теперь от рекорда Андрея Шевченко его отделяют всего три гола. 18 раз Ярмоленко отличился в товарищеских встречах, 16 - в чемпионатах мира, 9 - в чемпионатах Европы и 2 - в Лиге наций.

Не ушел с поля без гола в поединке с шотландцами и Роман Яремчук. Забив 13-й мяч, он обошел Сергея Назаренко и делит сейчас пятую строчку в списке лучших бомбардиров сборной с Олегом Гусевым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры сборной Украины

Игрок ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ Всего 1. Андрей ШЕВЧЕНКО 28 12 - - 8 48 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 16 9 2 - 18 45 3. Евгений КОНОПЛЯНКА 4 4 2 - 11 21 4. Сергей РЕБРОВ 4 5 - 1 5 15 5. Олег ГУСЕВ 3 4 - - 6 13 Роман ЯРЕМЧУК 4 6 1 - 2 13 7. Сергей НАЗАРЕНКО 5 - - 2 5 12 8. Евгений СЕЛЕЗНЕВ 5 2 - 1 3 11

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.