Ярмоленко осталось три гола до Шевченко, Яремчук догнал Гусева
Список лучших бомбардиров сборной Украины
В матче с Шотландией (3:1) Андрей Ярмоленко забил 45-й мяч за сборную Украины. И теперь от рекорда Андрея Шевченко его отделяют всего три гола. 18 раз Ярмоленко отличился в товарищеских встречах, 16 - в чемпионатах мира, 9 - в чемпионатах Европы и 2 - в Лиге наций.
Не ушел с поля без гола в поединке с шотландцами и Роман Яремчук. Забив 13-й мяч, он обошел Сергея Назаренко и делит сейчас пятую строчку в списке лучших бомбардиров сборной с Олегом Гусевым.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры сборной Украины
|
|
Игрок
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
Всего
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
28
|
12
|
-
|
-
|
8
|
48
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
16
|
9
|
2
|
-
|
18
|
45
|
3.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
4
|
4
|
2
|
-
|
11
|
21
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
4
|
5
|
-
|
1
|
5
|
15
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
3
|
4
|
-
|
-
|
6
|
13
|
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
4
|
6
|
1
|
-
|
2
|
13
|
7.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
5
|
-
|
-
|
2
|
5
|
12
|
8.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
5
|
2
|
-
|
1
|
3
|
11
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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