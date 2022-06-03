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  4. Ярмоленко осталось три гола до Шевченко, Яремчук догнал Гусева
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2022, 01:07 | Обновлено 03 июня 2022, 01:13
61
0

Ярмоленко осталось три гола до Шевченко, Яремчук догнал Гусева

Список лучших бомбардиров сборной Украины

03 июня 2022, 01:07 | Обновлено 03 июня 2022, 01:13
61
0
Ярмоленко осталось три гола до Шевченко, Яремчук догнал Гусева
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Шотландией (3:1) Андрей Ярмоленко забил 45-й мяч за сборную Украины. И теперь от рекорда Андрея Шевченко его отделяют всего три гола. 18 раз Ярмоленко отличился в товарищеских встречах, 16 - в чемпионатах мира, 9 - в чемпионатах Европы и 2 - в Лиге наций.

Не ушел с поля без гола в поединке с шотландцами и Роман Яремчук. Забив 13-й мяч, он обошел Сергея Назаренко и делит сейчас пятую строчку в списке лучших бомбардиров сборной с Олегом Гусевым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры сборной Украины

 

Игрок

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Всего

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

28

12

-

-

8

48

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

16

9

2

-

18

45

3.

Евгений КОНОПЛЯНКА

4

4

2

-

11

21

4.

Сергей РЕБРОВ

4

5

-

1

5

15

5.

Олег ГУСЕВ

3

4

-

-

6

13

 

Роман ЯРЕМЧУК

4

6

1

-

2

13

7.

Сергей НАЗАРЕНКО

5

-

-

2

5

12

8.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

5

2

-

1

3

11

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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