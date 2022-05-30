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30 мая 2022, 03:00 | Обновлено 30 мая 2022, 03:01
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Джервонта защитил пояс WBA, Финляндия выиграла ЧМ по хоккею

Главные новости за 29 мая на Sport.ua

30 мая 2022, 03:00 | Обновлено 30 мая 2022, 03:01
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Джервонта защитил пояс WBA, Финляндия выиграла ЧМ по хоккею
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29 мая.

1. Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA. На кону в большом чемпионском поединке стоял титул WBA World.

2. Мужская сборная Украины одержала четвертую победу в Золотой Евролиге. В Испании украинцы снова нанесли поражение местным волейболистам и продолжают лидировать в группе.

3. ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду. Финляндия выиграла золото домашнего чемпионата мира.

4. Серхио Перес выиграл хаотичную гонку в Монако, неудача Леклера. Ферстаппен на подиуме, Леклер вне топ-3.

5. Марта Костюк пробилась в парный четвертьфинал Ролан Гаррос. Украинка во второй раз в карьере будет сражаться за путевку в полуфинал на кортах Парижа.

6. Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ. В противостоянии «Хаддерсфилда» и «Ноттингем Форест» все решил автогол.

7. Большие беспорядки! Осер через 10 лет вернулся в Лигу 1, Сент-Этьен вылетел. Недовольные болельщики хозяев поля после игры выбежали на поле с файерами.

8. Итоги Сегунды. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу. В элитный дивизион поднимутся Альмерия, Вальядолид и победитель плей-офф.

9. Пиза не прошла. В овертайме стал известен последний участник Серии A. «Монца» впервые в своей большой истории сыграет в топ-дивизионе.

10. Мане принял решение покинуть Ливерпуль. Вскоре вингер сообщит об этом официально.

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Источник Sport.ua
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