Джервонта защитил пояс WBA, Финляндия выиграла ЧМ по хоккею

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29 мая.

1. Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA. На кону в большом чемпионском поединке стоял титул WBA World.

2. Мужская сборная Украины одержала четвертую победу в Золотой Евролиге. В Испании украинцы снова нанесли поражение местным волейболистам и продолжают лидировать в группе.

3. ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду. Финляндия выиграла золото домашнего чемпионата мира.

4. Серхио Перес выиграл хаотичную гонку в Монако, неудача Леклера. Ферстаппен на подиуме, Леклер вне топ-3.

5. Марта Костюк пробилась в парный четвертьфинал Ролан Гаррос. Украинка во второй раз в карьере будет сражаться за путевку в полуфинал на кортах Парижа.

6. Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ. В противостоянии «Хаддерсфилда» и «Ноттингем Форест» все решил автогол.

7. Большие беспорядки! Осер через 10 лет вернулся в Лигу 1, Сент-Этьен вылетел. Недовольные болельщики хозяев поля после игры выбежали на поле с файерами.

8. Итоги Сегунды. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу. В элитный дивизион поднимутся Альмерия, Вальядолид и победитель плей-офф.

9. Пиза не прошла. В овертайме стал известен последний участник Серии A. «Монца» впервые в своей большой истории сыграет в топ-дивизионе.

10. Мане принял решение покинуть Ливерпуль. Вскоре вингер сообщит об этом официально.