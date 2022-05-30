Пиза не прошла. В овертайме стал известен последний участник Серии A

Завершились переходные матчи за путевку в итальянскую Серию A

В первом поединке тремя днями ранее «Монца» победила «Пизу» со счетом 2:1.

Решающий матч противостояния прошел 29 мая на домашней арене «Пизы». Хозяева поля быстро забили два гола (2:0), но гости сумели отыграться и даже забить еще один нужный мяч (2:2). Однако на 90-й минуте отличился игрок «Пизы» и перевел игру в овертайм (3:2).

В дополнительное время удача была на стороне гостей: два гола побывало в воротах хозяев поля, и «Монца» за счет победы в овертайме (4:3 д.в.) повысилась в классе.

Из элитного дивизиона чемпионата Италии вылетели «Кальяри», «Дженоа», и «Венеция», их заменят «Лечче», «Кремонезе» и «Монца».

Италия. Переходные матчи

Ответная игра, 29 мая

Пиза – Монца – 3:4 (д.в.) [первый матч – 1:2]

Голы: Торрегросса, 1, Хермансон, 9 Мастину, 90 – Мачин, 20, Гюткьер, 79, 101, Марроне, 96.

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