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  4. Пиза не прошла. В овертайме стал известен последний участник Серии A
Италия
30 мая 2022, 00:30 | Обновлено 30 мая 2022, 00:49
332
0

Пиза не прошла. В овертайме стал известен последний участник Серии A

«Монца» за счет двух голов в дополнительное время повысилась в классе

30 мая 2022, 00:30 | Обновлено 30 мая 2022, 00:49
332
0
Пиза не прошла. В овертайме стал известен последний участник Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились переходные матчи за путевку в итальянскую Серию A 

В первом поединке тремя днями ранее «Монца» победила «Пизу» со счетом 2:1.

Решающий матч противостояния прошел 29 мая на домашней арене «Пизы». Хозяева поля быстро забили два гола (2:0), но гости сумели отыграться и даже забить еще один нужный мяч (2:2). Однако на 90-й минуте отличился игрок «Пизы» и перевел игру в овертайм (3:2).

В дополнительное время удача была на стороне гостей: два гола побывало в воротах хозяев поля, и «Монца» за счет победы в овертайме (4:3 д.в.) повысилась в классе.

Из элитного дивизиона чемпионата Италии вылетели «Кальяри», «Дженоа», и «Венеция», их заменят «Лечче», «Кремонезе» и «Монца».

Италия. Переходные матчи

Ответная игра, 29 мая

Пиза  Монца  3:4 (д.в.) [первый матч – 1:2]

Голы: Торрегросса, 1, Хермансон, 9 Мастину, 90 – Мачин, 20, Гюткьер, 79, 101, Марроне, 96.

Сетка плей-офф

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Серия A Пиза Монца чемпионат Италии по футболу Серия B переходные матчи
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Источник Sport.ua
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