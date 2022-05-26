Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монца или Пиза? В Италии разыгрывается последняя путевка в Серию A
Италия
26 мая 2022, 23:41 | Обновлено 27 мая 2022, 00:49
359
0

Монца или Пиза? В Италии разыгрывается последняя путевка в Серию A

В первой игре финала плей-офф «Монца» обыграла «Пизу» со счетом 2:1

26 мая 2022, 23:41 | Обновлено 27 мая 2022, 00:49
359
0
Монца или Пиза? В Италии разыгрывается последняя путевка в Серию A
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом переходном матче за путевку в итальянскую Серию A «Монца» победила «Пизу» со счетом 2:1.

Интересно, что после двух пропущенных мячей гостям удалось забить важный гол на 90+3 минуте матча.

Решающий матч противостояния пройдет 29 мая на домашней арене «Пизы». 

Из элитного дивизиона чемпионата Италии вылетели «Кальяри», «Дженоа», и «Венеция», их заменят «Лечче», «Кремонезе» и победитель плей-офф.

Италия. Переходные матчи

Первая игра, 26 мая

Монца  Пиза  2:1

Голы: Дани Мота, 9, Гюткьер, 74 – Берра, 90+3.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

По теме:
Осер и Сент-Этьен разошлись миром в первом переходном матче
Филиппо Индзаги добился своего возвращения в Брешию через суд
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
чемпионат Италии по футболу Серия A Монца Пиза переходные матчи Серия B
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов
Футбол | 26 мая 2022, 13:31 13
Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов
Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов

Президент «Ингульца» освоит новую профессию

Рома выиграла еврокубок, Довбик все ближе к Торино, Арестович взбесился
Футбол | 26 мая 2022, 05:45 0
Рома выиграла еврокубок, Довбик все ближе к Торино, Арестович взбесился
Рома выиграла еврокубок, Довбик все ближе к Торино, Арестович взбесился

Главные новости за 25 мая на Sport.ua

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 26.05.2022, 07:00
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧМ по хоккею. Канада сделала камбэк с 0:3 и обыграла Швецию в овертайме
Хоккей | 26.05.2022, 19:03
ЧМ по хоккею. Канада сделала камбэк с 0:3 и обыграла Швецию в овертайме
ЧМ по хоккею. Канада сделала камбэк с 0:3 и обыграла Швецию в овертайме
Вильярреал проявляет интерес к Лунину
Футбол | 26.05.2022, 21:00
Вильярреал проявляет интерес к Лунину
Вильярреал проявляет интерес к Лунину
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
26.05.2022, 23:40 1
Хоккей
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
25.05.2022, 13:50 7
Футбол
ВИДЕО. Румынка пульнула ракеткой в зрителей, но избежала дисквалификации
ВИДЕО. Румынка пульнула ракеткой в зрителей, но избежала дисквалификации
26.05.2022, 15:27 2
Теннис
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
26.05.2022, 06:00 10
Футбол
ФРАНКОВ: «Беседина, Гармаша и Буяльского Петраков вызвал для количества»
ФРАНКОВ: «Беседина, Гармаша и Буяльского Петраков вызвал для количества»
25.05.2022, 21:41 8
Футбол
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
25.05.2022, 18:13 4
Футбол
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
25.05.2022, 22:02 7
Футбол
«Рано или поздно». ВСУ планируют начать контрнаступление
«Рано или поздно». ВСУ планируют начать контрнаступление
25.05.2022, 18:40 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем