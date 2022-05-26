Монца или Пиза? В Италии разыгрывается последняя путевка в Серию A

В первом переходном матче за путевку в итальянскую Серию A «Монца» победила «Пизу» со счетом 2:1.

Интересно, что после двух пропущенных мячей гостям удалось забить важный гол на 90+3 минуте матча.

Решающий матч противостояния пройдет 29 мая на домашней арене «Пизы».

Из элитного дивизиона чемпионата Италии вылетели «Кальяри», «Дженоа», и «Венеция», их заменят «Лечче», «Кремонезе» и победитель плей-офф.

Италия. Переходные матчи

Первая игра, 26 мая

Монца – Пиза – 2:1

Голы: Дани Мота, 9, Гюткьер, 74 – Берра, 90+3.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine