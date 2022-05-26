Монца или Пиза? В Италии разыгрывается последняя путевка в Серию A
В первой игре финала плей-офф «Монца» обыграла «Пизу» со счетом 2:1
В первом переходном матче за путевку в итальянскую Серию A «Монца» победила «Пизу» со счетом 2:1.
Интересно, что после двух пропущенных мячей гостям удалось забить важный гол на 90+3 минуте матча.
Решающий матч противостояния пройдет 29 мая на домашней арене «Пизы».
Из элитного дивизиона чемпионата Италии вылетели «Кальяри», «Дженоа», и «Венеция», их заменят «Лечче», «Кремонезе» и победитель плей-офф.
Италия. Переходные матчи
Первая игра, 26 мая
Монца – Пиза – 2:1
Голы: Дани Мота, 9, Гюткьер, 74 – Берра, 90+3.
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