Большие беспорядки! Осер через 10 лет вернулся в Лигу 1, Сент-Этьен вылетел
Недовольные болельщики хозяев поля после игры выбежали на поле с файерами
В переходных матчах определился обладатель последней путевки в французскую Лигу 1.
Тремя днями ранее «Осер» и «Сент-Этьен» в первом матче сыграли вничью (1:1).
Сегодня, 29 мая, поединок на поле «Сент-Этьена» тоже завершился миром (1:1), и была назначена серия пенальти, где больше повезло «Осеру» (5:4).
Спустя 10 лет «Осер» (чемпион Франции 1996) вернулся в топ-дивизион, а «Сент-Этьен» не сумел сохранить прописку в Лиге 1.
Болельщики хозяев поля после игры выбежали на поле и устроили большие беспорядки, закидывая все вокруг файерами и пиротехникой.
Из элитного дивизиона чемпионата Франции также вылетели «Мец» и «Бордо», их заменят «Тулуза» и «Аяччо».
Лига 1. Переходные матчи
Ответная игра, 29 мая
Сент-Этьен – Осер – 1:1 (пен. 4:5) [первая игра – 1:1]
Голы: Камара, 76 – Сахи, 51.
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