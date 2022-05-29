Большие беспорядки! Осер через 10 лет вернулся в Лигу 1, Сент-Этьен вылетел

В переходных матчах определился обладатель последней путевки в французскую Лигу 1.

Тремя днями ранее «Осер» и «Сент-Этьен» в первом матче сыграли вничью (1:1).

Сегодня, 29 мая, поединок на поле «Сент-Этьена» тоже завершился миром (1:1), и была назначена серия пенальти, где больше повезло «Осеру» (5:4).

Спустя 10 лет «Осер» (чемпион Франции 1996) вернулся в топ-дивизион, а «Сент-Этьен» не сумел сохранить прописку в Лиге 1.

Болельщики хозяев поля после игры выбежали на поле и устроили большие беспорядки, закидывая все вокруг файерами и пиротехникой.

Из элитного дивизиона чемпионата Франции также вылетели «Мец» и «Бордо», их заменят «Тулуза» и «Аяччо».

Лига 1. Переходные матчи

Ответная игра, 29 мая

Сент-Этьен – Осер – 1:1 (пен. 4:5) [первая игра – 1:1]

Голы: Камара, 76 – Сахи, 51.