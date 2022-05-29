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  4. Большие беспорядки! Осер через 10 лет вернулся в Лигу 1, Сент-Этьен вылетел
Франция
29 мая 2022, 22:50 | Обновлено 29 мая 2022, 23:09
673
1

Большие беспорядки! Осер через 10 лет вернулся в Лигу 1, Сент-Этьен вылетел

Недовольные болельщики хозяев поля после игры выбежали на поле с файерами

29 мая 2022, 22:50 | Обновлено 29 мая 2022, 23:09
673
1
Большие беспорядки! Осер через 10 лет вернулся в Лигу 1, Сент-Этьен вылетел
Twitter

В переходных матчах определился обладатель последней путевки в французскую Лигу 1.

Тремя днями ранее «Осер» и «Сент-Этьен» в первом матче сыграли вничью (1:1).

Сегодня, 29 мая, поединок на поле «Сент-Этьена» тоже завершился миром (1:1), и была назначена серия пенальти, где больше повезло «Осеру» (5:4).

Спустя 10 лет «Осер» (чемпион Франции 1996) вернулся в топ-дивизион, а «Сент-Этьен» не сумел сохранить прописку в Лиге 1.

Болельщики хозяев поля после игры выбежали на поле и устроили большие беспорядки, закидывая все вокруг файерами и пиротехникой.

Из элитного дивизиона чемпионата Франции также вылетели «Мец» и «Бордо», их заменят «Тулуза» и «Аяччо».

Лига 1. Переходные матчи

Ответная игра, 29 мая

Сент-Этьен – Осер  1:1 (пен. 4:5) [первая игра – 1:1]

Голы: Камара, 76 – Сахи, 51.

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Осер Сент-Этьен Лига 1 чемпионат Франции по футболу Лига 2 видео голов и обзор переходные матчи
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Источник Sport.ua
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Так бывает, когда самый титулованный клуб Франции превращается в днище
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