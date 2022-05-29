Мане принял решение покинуть Ливерпуль

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане принял решение покинуть клуб нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мане считает, что ему в карьере нужен новый вызов. На 30-летнего сенегальца претендует ряд топ-клубов, приоритетом для игрока является «Бавария».

Мане выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 гола и 5 ассистов в 51 матче во всех турнирах.