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  4. Мане принял решение покинуть Ливерпуль
Англия
29 мая 2022, 16:14 |
2364
0

Мане принял решение покинуть Ливерпуль

Вскоре вингер сообщит об этом официально

29 мая 2022, 16:14 |
2364
0
Мане принял решение покинуть Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане принял решение покинуть клуб нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мане считает, что ему в карьере нужен новый вызов. На 30-летнего сенегальца претендует ряд топ-клубов, приоритетом для игрока является «Бавария».

Мане выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 гола и 5 ассистов в 51 матче во всех турнирах.

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Садио Мане Ливерпуль Бавария Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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