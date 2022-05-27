Мане склоняется к переходу в Баварию

Один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане с высокой долей вероятности покинет клуб летом.

Как сообщают источники, футболиста хотят купить ПСЖ и «Бавария». Сам 30-летний сенегалец склоняется к уходу из «Ливерпуля».

Основная причина – игрок не удовлетворен зарплатой, которую получает в английском клубе. Сейчас «Ливерпуль» платит вингеру 12 млн евро в год до налогов, и Мане далек от лидерства в списке самых высокооплачиваемых футболистов клуба. «Бавария» готова платить Мане больше.

Ранее Мане заявил, что ответит на вопрос о своем будущем после финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Бавария» готова заплатить за вингера около 30 млн евро – сумму, сопоставимую с той, что отдал «Ливерпуль» за Тиаго, когда у него оставался год по контракту с «Баварией».

Мане в этом сезоне сыграл 50 матчей за «Ливерпуль», забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.