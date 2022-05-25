Салах подтвердил, что остается в Ливерпуле. Мане объявит после финала ЛЧ

Лидеры «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане рассказали о том, продолжат ли он выступления в составе Красных в новом сезоне.

Салах точно решил остаться минимум на один сезон.

«Не хочу обсуждать новый контракт, у нас сейчас финал Лиги чемпионов впереди. Могу сказать, что остаюсь в «Ливерпуле» на следующий сезон, это точно».

А вот его партнер Садио Мане еще не принял решение.

«По поводу своего будущего я дам ответ после финала Лиги чемпионов. Остаюсь я или ухожу - скажу после финала», - сказал Мане.

Форварды последние сезоны являются ключевыми игроками «Ливерпуля».