Салах подтвердил, что остается в Ливерпуле. Мане объявит после финала ЛЧ
Мане может покинуть команду
Лидеры «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане рассказали о том, продолжат ли он выступления в составе Красных в новом сезоне.
Салах точно решил остаться минимум на один сезон.
«Не хочу обсуждать новый контракт, у нас сейчас финал Лиги чемпионов впереди. Могу сказать, что остаюсь в «Ливерпуле» на следующий сезон, это точно».
А вот его партнер Садио Мане еще не принял решение.
«По поводу своего будущего я дам ответ после финала Лиги чемпионов. Остаюсь я или ухожу - скажу после финала», - сказал Мане.
Форварды последние сезоны являются ключевыми игроками «Ливерпуля».
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