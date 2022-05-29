Марта Костюк пробилась в парный четвертьфинал Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает побеждать в рамках парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче третьего круга украинка в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе одержала волевую победу над четвертым сеяным тандемом Кэти Макнелли / Чжан Шуай (США / Китай).

Ролан Гаррос. Третий круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Кэти Макнелли / Чжан Шуай – 4:6, 6:3, 6:4

Далее по сетке победительницы матча Мухаммад / Шибахара – Киз / Таунсенд.

Марта во второй раз в карьере вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос. Первый раз она сделала это два года назад в дуэте с Александрой Саснович.