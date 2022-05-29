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  4. Марта Костюк пробилась в парный четвертьфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
29 мая 2022, 15:48 |
410
0

Марта Костюк пробилась в парный четвертьфинал Ролан Гаррос

Украинка во второй раз в карьере будет сражаться за путевку в полуфинал на кортах Парижа

29 мая 2022, 15:48 |
410
0
Марта Костюк пробилась в парный четвертьфинал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает побеждать в рамках парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче третьего круга украинка в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе одержала волевую победу над четвертым сеяным тандемом Кэти Макнелли / Чжан Шуай (США / Китай).

Ролан Гаррос. Третий круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Кэти Макнелли / Чжан Шуай – 4:6, 6:3, 6:4

Далее по сетке победительницы матча Мухаммад / Шибахара – Киз / Таунсенд.

Марта во второй раз в карьере вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос. Первый раз она сделала это два года назад в дуэте с Александрой Саснович.

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Марта Костюк Ролан Гаррос 2022 Елена-Габриэла Русе Кэти Макнелли Чжан Шуай
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Источник Sport.ua
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