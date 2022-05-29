Марта Костюк пробилась в парный четвертьфинал Ролан Гаррос
Украинка во второй раз в карьере будет сражаться за путевку в полуфинал на кортах Парижа
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает побеждать в рамках парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче третьего круга украинка в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе одержала волевую победу над четвертым сеяным тандемом Кэти Макнелли / Чжан Шуай (США / Китай).
Ролан Гаррос. Третий круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Кэти Макнелли / Чжан Шуай – 4:6, 6:3, 6:4
Далее по сетке победительницы матча Мухаммад / Шибахара – Киз / Таунсенд.
Марта во второй раз в карьере вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос. Первый раз она сделала это два года назад в дуэте с Александрой Саснович.
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