Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ

29 мая в Лондоне на «Уэмбли» прошел поединок плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-лигу.

В матче «Хаддерсфилда» и «Ноттингем Форест» все решил автогол в первом тайме (0:1).

Знаменитый клуб «Ноттингем Форест» выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ спустя 23 года. Последний раз команда выступала в топ-дивизионе Англии в сезоне 1998/99.

Интересно, что в активе «лесников» есть две победы в Кубке европейских чемпионов (1979, 1980) и триумф в чемпионате Англии (1978).

Таким образом, из Чемпионшипа в АПЛ вышли «Фулхэм», «Борнмут» и «Ноттингем Форрест». Они заменили трех неудачников сезона – «Бернли», «Уотфорд» и «Норвич».

Чемпионшип. Финал плей-офф

Хаддерсфилд – Ноттингем Форест – 0:1

Гол: Колвилл, 43 (автогол)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine