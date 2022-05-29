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  4. Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
Англия
29 мая 2022, 20:30 | Обновлено 29 мая 2022, 21:05
5279
6

Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ

В противостоянии «Хаддерсфилда» и «Ноттингем Форест» все решил автогол

29 мая 2022, 20:30 | Обновлено 29 мая 2022, 21:05
5279
6
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

29 мая в Лондоне на «Уэмбли» прошел поединок плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-лигу.

В матче «Хаддерсфилда» и «Ноттингем Форест» все решил автогол в первом тайме (0:1).

Знаменитый клуб «Ноттингем Форест» выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ спустя 23 года. Последний раз команда выступала в топ-дивизионе Англии в сезоне 1998/99.

Интересно, что в активе «лесников» есть две победы в Кубке европейских чемпионов (1979, 1980) и триумф в чемпионате Англии (1978).

Таким образом, из Чемпионшипа в АПЛ вышли «Фулхэм», «Борнмут» и «Ноттингем Форрест». Они заменили трех неудачников сезона – «Бернли», «Уотфорд» и «Норвич».

Чемпионшип. Финал плей-офф 

Хаддерсфилд – Ноттингем Форест – 0:1

Гол: Колвилл, 43 (автогол)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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Letifer
Отлично, в прошлом году Лидс, теперь Ноттингем!
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+4
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Ptiza
Я помню  когда за них играл Коллимор, Ван Хойдонк , Кемпбелл, знатная была команда играли даже в чвертьфинале кубка УЕФА .
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+2
Hg
Ура! Когда то я за них приболевал
Чудаки выиграли 2 КЕЧ у Мальмё и Гамбурга по 1:0.
А тут вернулись благодаря автоголу соперника с теми же 1:0.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Антонов
Цікава команда, грає в три центральні захисники. Особливо подобається гра правого латераля Спенса. Для АПЛ Ноттінгему треба серйозне підсилення, бо з нинішнім складом виліт гарантований.
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0
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