Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
В противостоянии «Хаддерсфилда» и «Ноттингем Форест» все решил автогол
29 мая в Лондоне на «Уэмбли» прошел поединок плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-лигу.
В матче «Хаддерсфилда» и «Ноттингем Форест» все решил автогол в первом тайме (0:1).
Знаменитый клуб «Ноттингем Форест» выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ спустя 23 года. Последний раз команда выступала в топ-дивизионе Англии в сезоне 1998/99.
Интересно, что в активе «лесников» есть две победы в Кубке европейских чемпионов (1979, 1980) и триумф в чемпионате Англии (1978).
Таким образом, из Чемпионшипа в АПЛ вышли «Фулхэм», «Борнмут» и «Ноттингем Форрест». Они заменили трех неудачников сезона – «Бернли», «Уотфорд» и «Норвич».
Чемпионшип. Финал плей-офф
Хаддерсфилд – Ноттингем Форест – 0:1
Гол: Колвилл, 43 (автогол)
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