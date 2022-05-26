Рома выиграла еврокубок, Довбик все ближе к Торино, Арестович взбесился

Предлагаем вашему вниманию главные новости и материалы на Sport.ua среду, 25 мая.

1. Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома – победитель Лиги конференций. В финале турнира римский клуб обыграл «Фейеноорд»

2. Днепр-1 хочет получить за Довбика 12 миллионов евро. Артем Довбик может перейти в «Торино»

3. Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией. Руководство УАФ почему-то не нашло достойных оппонентов для сборной Украины

4. Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории. Часть западных политиков предлагают Украине отдать территории ради мира

5. Кабмин разрешил украинским спортсменам и тренерам выезжать за границу. Военнообязанные смогут покидать Украину для участия в международных соревнованиях и подготовки к ним

6. Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев. Сможет ли швед вернуться на поле?

7. Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать. 64-летний специалист, как это часто с ним бывает, идет в олл-ин

8. Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции. Вингера впечатлила поддержка Украины со стороны руководства этой страны

9. Моуриньо стал первым тренером, который выиграл все евротрофеи. На счету португальца пятый по счету еврокубок

10. АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит». Российский комментатор рассказал об ужасах так называемой «мобилизации»