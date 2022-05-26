Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией

«Пока что нет запланированного матча на 23 мая, но мне говорят, что он может состояться. Также на 90 процентов 26-го числа, когда соберутся все легионеры, мы сыграем с командой ДР Конго. 30 мая потренируемся и вылетим в Глазго», - это слова главного тренера сборной Украины Александра Петракова после товарищеского матча с «Риекой». Та игра, состоявшаяся 18 мая, стала последним спаррингом для нашей сборной. Потому что ни на 26-е число, ни тем более на 23-е контрольных поединков для «сине-желтых» не было запланировано. Остается только «потренироваться» да вылететь в Глазго.

Подготовку отечественной сборной к важнейшему поединку плей-офф ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии многие уже окрестили провальной. Лично я пытался в этом вопросе сохранять олимпийское спокойствие, учитывая все сложности военного времени. Но спокойствия хватило до поры, до времени. Точнее, не хватило. И я вынужден повторить за теми многими: это провал, господа из УАФ. Иначе, к моему глубокому сожалению, положение дел и не назовешь.

Команда Петракова провела три контрольных матча – против гладбахской «Боруссии», «Эмполи» и «Риеки». Ни в коем случае не хочу показаться брюзгой или неблагодарным диванным воином, но лично мне кажется, что эти соперники – отнюдь не те, которые нужны конкретно сейчас нашей команде.

Лишь в первом случае, то есть в игре против немецкого коллектива, нам было сказано, что оппонент играет приблизительно по той же схеме, по которой действует и команда Кларка. Против «Боруссии», насколько я могу полагать, Петраков пытался играть в жесткий, вертикальный футбол с элементами прессинга. В данном случае – зачет. Но вот в какой именно футбол пытался играть главный тренер нашей главной команды страны и его подопечные против двух остальных соперников, лично я так и не понял. Извините, конечно же, но мне показалось, что итальянцы и хорваты по «гороскопу» не очень похожи на шотландцев.

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Ну да ладно: как говорится, врач (то бишь президент УАФ) сказал – в морг, то бишь играть, значить нужно брать под козырек.

Как бы то ни было, элементарную игровую практику наша команда получила. А ее тренерский штаб – пищу для размышлений. И пускай та «пища» получилась местами «комом» - отчислили со сборной, окромя прочих, лучшего футболиста «Динамо». Та то таке: я художник, я так вижу.

Предполагалось – мною в том числе, исходя хотя бы с позиций здравого смысла и логики, что уж дальше, то есть, на втором этапе подготовки, когда приедут все легионеры и сборная обретет контуры «нормальности», а не эксперимента, начнется настоящая работа. И настоящие спарринги. Тут не обязательно нужно быть тренером чемпионов мира, чтобы понимать, что за несколько дней до важнейшей официальной игры нужно моделировать ситуацию, то есть сыграть хотя бы один поединок против команды, которая ментально, физически, тактически (и прочее, прочее) походила бы на нашего будущего соперника по плей-офф.

Но взамен этого я услышал о договоренности со сборной ДР Конго. Уж извините, но как-то я не нахожу хотя бы семантической похожести между этой африканской сборной и шотландцами. Но это, как оказалось, еще полбеды. Беда в том, что даже этого поединка не будет. Почему – непонятно.

В итоге получается, что футболисты должны тренироваться либо в двусторонках, либо на своих «женах», как порекомендовал после игры с «Риекой» Петраков.



УАФ

Собственно, наставник «сине-желтых» пытается хотя бы делать хорошую мину при плохой игре. Он играет против тех команд, которые ему подобрали. По большому счету, не дело тренера искать себе спарринги. Возможно, если бы на месте Петракова был Шевченко, то он бы по своим каналам, учитывая авторитет и связи, сумел бы договориться о товарищеском поединке с достойным соперником. Петраков не сумел. И это не его вина.

Это вина однозначно президента УАФ. Я понимаю, что сейчас происходит у нас в стране, не нужно мне лишний раз напоминать. Но я понимаю и то, что в нынешних условиях нужно делать не просто все, а в три раза больше. Это касается любого гражданина нашей страны. На мой взгляд, Андрей Павелко не сделал не то что в три раза больше положенного, он не сделал и необходимого минимума. Договориться о «товарняках» с клубами, не имеющими на данном этапе турнирной мотивации в своих чемпионатах – немудрено. Мудрено – договориться с более серьезными соперниками. Для этого нужно выйти из ряда вон, а не просто утверждать, что все сложно, что никто не берет трубку.

Для этого нужен и большой авторитет: убедить, попросить, надавить. Похоже, таковым Андрей Васильевич пока что похвастаться не может. Поэтому и приходится хвастаться фото с коробками.

В обычной жизни это бы проканало. Но сейчас – не тот размер. Не тот размах. Это «неуд», ребята…